Donald Trump exige que Xi Jinping "abra" China a los negocios estadounidenses

El Presidente de Estados Unidos llegó a Beijing para una cumbre de dos días marcada por tensiones geopolíticas, y conflictos sobre comercio y tecnología.

Donald Trump llegó este miércoles a Beijing exigiendo al Presidente chino, Xi Jinping, que “abra” el país a las empresas estadounidenses, mientras busca poner vínculos comerciales más sólidos en el centro de su visita para una cumbre de dos días.

El llamado del mandatario estadounidense, quien está acompañado en China por altos ejecutivos, se produce antes de reuniones el jueves y viernes marcadas por tensiones geopolíticas sobre Irán y Taiwán, además del conflicto en comercio y tecnología que ha tensionado las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

Trump señaló que su “primera petición” a Xi será crear un entorno más favorable para las principales compañías estadounidenses, que durante años han reclamado obstáculos regulatorios para sus operaciones en China.

En una publicación en su plataforma Truth Social mientras viajaba hacia China a bordo del Air Force One tras una escala para repostar combustible en Alaska, Trump enumeró a destacados líderes empresariales estadounidenses que asistirán a la cumbre, incluidos referentes de Wall Street como el director ejecutivo de Blackstone, Stephen Schwarzman; Larry Fink, de BlackRock; así como Elon Musk, de Tesla y SpaceX, y Tim Cook, de Apple.

Trump también indicó que Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante de chips Nvidia, se unió al vuelo hacia Beijing en Alaska, luego de que inicialmente no se esperaba su asistencia.

“Le pediré al Presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas brillantes personas puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto”, escribió Trump en Truth Social. “De hecho, prometo que cuando estemos juntos, lo que ocurrirá en cuestión de horas, haré de esa mi primera petición”, añadió.

A su llegada al aeropuerto de Beijing, Trump fue recibido por una guardia de honor militar con banda y unos 300 jóvenes chinos agitando banderas de China y Estados Unidos y coreando “¡Bienvenido, bienvenido, cálidamente bienvenido!”. Un sonriente Trump levantó el puño para alentarlos antes de dirigirse a su limusina rumbo a su hotel.

El Presidente estadounidense ha intentado estabilizar las relaciones económicas con China después de que la decisión de Washington de imponer aranceles más altos a las importaciones chinas el año pasado llevara a Beijing a restringir las exportaciones de tierras raras. Trump y Xi acordaron una tregua comercial de un año cuando se reunieron en Corea del Sur en octubre pasado.

Durante sus encuentros en Beijing, se espera que ambos líderes discutan compras adicionales de bienes estadounidenses por parte de China y otras fórmulas para aliviar las fricciones comerciales entre ambos países.

Trump afirmó que el director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, estará en Beijing para la cumbre, donde un gran pedido de aviones por parte de China probablemente será el principal acuerdo comercial de la reunión. Dina Powell McCormick, vicepresidenta de Meta y exfuncionaria del Gobierno estadounidense durante el primer mandato de Trump, también forma parte de la delegación empresarial.

Sin embargo, grupos empresariales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos han advertido que Beijing sigue ampliando la intervención industrial estatal para beneficiar a compañías nacionales, dificultando cada vez más la competencia de las empresas estadounidenses en el mercado chino.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Scott Bessent, secretario del Tesoro, acompañarán a Trump durante las conversaciones con Xi, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio. Pete Hegseth también asistirá, convirtiéndose en el primer secretario de Defensa estadounidense en acompañar a un Presidente de Estados Unidos en un viaje a China.

Trump generó alarma en Taipei y entre aliados asiáticos al señalar antes de su viaje que discutiría con Xi las ventas de armas estadounidenses a Taiwán.

El jueves, Trump y Xi sostendrán una primera ronda de conversaciones en el Gran Salón del Pueblo, cerca de la plaza Tiananmen, mientras que la Casa Blanca informó que en la noche se realizará un “banquete de Estado”. Una segunda ronda de conversaciones está prevista para el viernes antes de que Trump regrese a Washington.

La visita de Trump a China es su primer viaje internacional desde que estuvo en Davos, Suiza, en enero, antes de que Estados Unidos iniciara su guerra junto a Israel contra Irán.

El conflicto en Medio Oriente ha provocado una fuerte caída en los niveles de aprobación de Trump, mientras los precios de la gasolina en Estados Unidos se han disparado y reactivado la inflación que el Presidente prometió derrotar durante su campaña electoral de 2024.

Inicialmente, Trump planeaba viajar a China a fines de marzo y comienzos de abril, pero postergó la visita hasta después de alcanzar un alto el fuego con Irán.