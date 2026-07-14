DeepSeek evalúa una nueva ronda de financiamiento un mes después de cerrar la primera

DeepSeek está evaluando levantar nuevos fondos apenas un mes después de cerrar su primera ronda de financiamiento, mientras el principal laboratorio de inteligencia artificial (IA) de China busca acelerar la expansión de su infraestructura.



La startup con sede en Hangzhou completó su primera ronda de financiamiento hacia fines de mayo, en la que recaudó alrededor de US$ 7 mil millones con una valorización de US$ 52 mil millones, incluyendo el capital levantado, según tres personas con conocimiento del asunto.



Esta semana, DeepSeek inició conversaciones preliminares con nuevos inversionistas para abrir otra ronda que valoraría a la empresa en aproximadamente US$ 71 mil millones antes de concretarse la operación, señalaron dos de esas personas.



Eso representaría un aumento de 37% en la valorización, aunque los detalles de la nueva ronda aún no han sido definidos.



Según las fuentes, el inusualmente rápido ritmo de recaudación de fondos de DeepSeek responde a las expectativas de un aumento en el gasto de capital para construir su propio centro de datos y adquirir más chips para IA.



Su apuesta por desarrollar agentes de IA, capaces de ejecutar tareas de forma autónoma, está impulsando una demanda mucho mayor de capacidad de cómputo.



El fundador, Liang Wenfeng, aportó cerca de US$ 3 mil millones de su propio patrimonio al laboratorio de IA en la ronda anterior, convirtiéndose en el mayor inversionista, indicaron las fuentes.

Entre los demás inversionistas figuran el fabricante de baterías CATL, las empresas tecnológicas Tencent, JD.com y NetEase, además de fondos de capital de riesgo como IDG, Monolith y Shixiang.



El fondo nacional de IA respaldado por el Estado, una filial del Fondo de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados de China -el inversionista estratégico del país en semiconductores-, también pasó a ser accionista minoritario de DeepSeek.

Planes y competencia

Los recursos obtenidos en la primera ronda están siendo destinados a reforzar la infraestructura de DeepSeek y contratar a más investigadores en IA, en un contexto de creciente competencia por desarrollar los mejores modelos tanto en China como en el resto del mundo.



DeepSeek planea duplicar el tamaño de varios de sus equipos principales, sumándose a una intensa guerra por el talento mientras busca comercializar su investigación de frontera. El mes pasado, la compañía informó que había iniciado una campaña de contratación para "expandir todos los departamentos".



DeepSeek se consolidó el año pasado como uno de los líderes de la investigación en IA en China tras el lanzamiento de su modelo de razonamiento de código abierto R1, que demostró un desempeño comparable al de los principales sistemas occidentales, pero entrenado mediante métodos más eficientes.



La competencia entre los grupos chinos de IA se ha intensificado en los últimos meses, con rivales como Zhipu AI y Moonshot AI lanzando versiones mejoradas de modelos de código abierto que han sido adoptadas rápidamente por los desarrolladores.



Los laboratorios chinos también buscan acortar la distancia con líderes globales como Anthropic y OpenAI, que cuentan con muchos más recursos en términos de capacidad de cómputo y capital.



DeepSeek no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.