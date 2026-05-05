Donald Trump suspende el Proyecto Libertad destinado a "guiar" a los barcos a través del estrecho de Ormuz
El Presidente estadounidense precisó que quiere privilegiar las negociaciones con Irán, tras asegurar que se han logrado "grandes avances" para un acuerdo.
Noticias destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha "suspendido" la misión militar para guiar a los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, dando un giro de 180 grados tan solo un día después de que comenzara la operación.
El mandatario señaló que quería "ver" si se podía alcanzar una solución diplomática con Irán, citando los avances en las negociaciones y una solicitud de Pakistán, que ha mediado entre Washington y Teherán.
Trump escribió en una publicación de Truth Social: “Basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países” y “el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que... (el Proyecto Libertad) se suspenderá por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”.
Añadió que el bloqueo estadounidense a Irán "seguirá vigente en su totalidad".
Antes de la pausa, el ejército estadounidense había declarado que dos buques con bandera estadounidense habían transitado con éxito por el estrecho bajo su guía. Sin embargo, el lunes, primer día de la misión, las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron disparos.
Teherán lanzó misiles de crucero contra buques de guerra y mercantes estadounidenses, y envió drones y lanchas rápidas contra buques mercantes. Estados Unidos derribó los misiles y los drones, y hundió seis de las lanchas. Pese a las agresiones, ninguno suspendió el alto al fuego pactado hace casi un mes.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
Al no recibir una respuesta satisfactoria de parte de la empresa, el ministro Iván Poduje anunció que las garantías cubrirán el pago a trabajadores y subcontratistas, además de reanudar las faenas con nuevas firmas a través de “trato directo”. El secretario de Estado además anunció acciones legales contra la compañía.
Gestor de carta de investigadores explica el impacto de descontinuar instrumentos clave de ciencia y formación doctoral
Entre los firmantes, casi un tercio corresponde a disciplinas STEM y el resto al ámbito de las ciencias sociales y humanidades. El grupo buscará reunirse con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete