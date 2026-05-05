Donald Trump suspende el Proyecto Libertad destinado a "guiar" a los barcos a través del estrecho de Ormuz

El Presidente estadounidense precisó que quiere privilegiar las negociaciones con Irán, tras asegurar que se han logrado "grandes avances" para un acuerdo.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha "suspendido" la misión militar para guiar a los buques mercantes a través del estrecho de Ormuz, dando un giro de 180 grados tan solo un día después de que comenzara la operación.

El mandatario señaló que quería "ver" si se podía alcanzar una solución diplomática con Irán, citando los avances en las negociaciones y una solicitud de Pakistán, que ha mediado entre Washington y Teherán.

Trump escribió en una publicación de Truth Social: “Basándonos en la solicitud de Pakistán y otros países” y “el hecho de que se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que... (el Proyecto Libertad) se suspenderá por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”.

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Añadió que el bloqueo estadounidense a Irán "seguirá vigente en su totalidad".

Antes de la pausa, el ejército estadounidense había declarado que dos buques con bandera estadounidense habían transitado con éxito por el estrecho bajo su guía. Sin embargo, el lunes, primer día de la misión, las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron disparos.

Teherán lanzó misiles de crucero contra buques de guerra y mercantes estadounidenses, y envió drones y lanchas rápidas contra buques mercantes. Estados Unidos derribó los misiles y los drones, y hundió seis de las lanchas. Pese a las agresiones, ninguno suspendió el alto al fuego pactado hace casi un mes.