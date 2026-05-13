El Pentágono estima que la guerra con Irán ya cuesta cerca de US$ 30 mil millones mientras Donald Trump renueva amenazas

Los legisladores exigen respuestas ante el creciente costo del conflicto, que comienza a afectar a la economía estadounidense.

El Pentágono señaló este martes que su estimación del costo de la guerra de Estados Unidos con Irán aumentó a US$ 29 mil millones, US$ 4 mil millones más que hace dos semanas, mientras Donald Trump dio señales de estar dispuesto a reanudar su campaña de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo.

Un alto funcionario del Pentágono dijo a legisladores estadounidenses que la nueva cifra considera “costos actualizados de reparación y reemplazo de equipos”, además de gastos operacionales para mantener fuerzas en la zona de conflicto.

“Creemos que está más cerca de US$ 29 mil millones”, declaró Jay Hurst, contralor interino del Departamento de Defensa, durante una audiencia en el Congreso en la que los parlamentarios presionaron al Gobierno por respuestas sobre una guerra cada vez más impopular.

La última revelación se produjo mientras el Presidente estadounidense se preparaba para salir de Washington rumbo a Beijing, donde dijo que discutirá la guerra con el líder chino Xi Jinping.

Trump indicó este martes que estaría dispuesto a reactivar el conflicto tras semanas de una frágil tregua. “Vamos a ganar de una manera u otra. Ganaremos pacíficamente o de otra forma”, afirmó Trump, un día después de declarar que el alto el fuego estaba “con soporte vital”.

“Vamos a ver qué ocurre. Solo estamos buscando un buen acuerdo”, dijo al salir de la Casa Blanca.

Trump habló apenas horas después de que datos oficiales mostraran el impacto de la guerra en la economía estadounidense, con una inflación que saltó a su mayor nivel en tres años debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles.

Presión sobre Hegsenth

Los legisladores se enfocaron en el creciente costo de la guerra durante audiencias consecutivas en el Capitolio este martes. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, recibió críticas incluso de miembros de su propio Partido Republicano por no aclarar cómo financiará el Pentágono el mayor gasto bélico.

Funcionarios estadounidenses han señalado en privado que las Fuerzas Armadas han consumido “años” de sus reservas críticas de municiones, y la Casa Blanca planea presentar una solicitud suplementaria al Congreso para cubrir los costos.

“Sería útil tener esa solicitud suplementaria más temprano que tarde”, afirmó el congresista republicano Ken Calvert, quien preside un panel sobre gasto en defensa, luego de que Hegseth evitara responder sobre el calendario.

Hegseth también se negó a profundizar sobre el estado del arsenal militar tras semanas de ataques aéreos y bombardeos en Irán.

“El tema de las municiones ha sido exagerado de manera imprudente y poco útil”, dijo ante una comisión de la Cámara de Representantes. “Sabemos exactamente lo que tenemos. Tenemos suficiente de lo que necesitamos”.

Más tarde agregó: “Cuestiono la caracterización de que las municiones están agotadas en un foro público”.

El Pentágono ha señalado que su solicitud presupuestaria récord de US$ 1,5 billón (millón de millones) para el año fiscal 2027 no contempla la guerra con Irán. La cifra para 2027 es aproximadamente un 44% superior al gasto en defensa aprobado para este año, lo que ha aumentado la inquietud en Washington por el creciente costo del conflicto en un año electoral.