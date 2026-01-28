Escasez de plata presiona a los fabricantes de paneles solares

Los fabricantes de paneles solares están corriendo para reducir el uso de plata en sus productos, ya que un salto de 300% en los precios durante el último año ha provocado escasez a lo largo de la cadena de suministro de este metal industrial.

La industria fotovoltaica, que representa más de un cuarto del uso industrial de plata, ha estado buscando con urgencia sustitutos para un material valorado por su reflectividad y conductividad, y ampliamente utilizado en los paneles solares.

Tanto el oro como la plata se han disparado a máximos históricos este mes, ante temores de intervención militar de Estados Unidos en diversos focos geopolíticos. La plata superó los US$ 100 por primera vez la semana pasada y hoy ronda los US$ 112 por onza. Un repunte de la demanda de inversionistas minoristas ha ayudado a que el precio suba 60% solo desde el inicio de 2026.

A diferencia del oro -que se usa principalmente para inversión y joyería- la plata es un insumo industrial clave: más de la mitad de su demanda se destina a usos industriales.

La energía solar es una de varias industrias golpeadas por el encarecimiento de la plata, que también se utiliza en electrónica, baterías para autos, equipos médicos y soldaduras. Los fabricantes han acelerado la búsqueda de alternativas para usar menos plata, un proceso conocido en el sector como “thrifting” (optimización del consumo del metal).

“Con estos precios, esto está generando sus propios dolores de cabeza”, dijo Philip Newman, director de Metals Focus, una consultora. “En el caso de la plata, la destrucción de demanda es algo que nos preocupa en el largo plazo”, agregó.

Metals Focus estimó que el uso de plata en paneles fotovoltaicos podría caer hasta 20% este año debido a la sustitución y al “thrifting”.

Plata al alza, presión sobre costos y giro tecnológico

El salto de precios implica que la plata hoy representa cerca del 26% del costo de fabricar un módulo solar, frente a solo 3% hace tres años, según Jenny Chase, analista líder de energía solar en BloombergNEF.

“Esto es muy doloroso para los fabricantes de módulos solares, que ya lo están pasando mal: se espera que la mayoría reporte pérdidas en 2025”, afirmó.

El encarecimiento de la plata ha profundizado las pérdidas de los productores solares de China, que enfrentan competencia feroz y sobrecapacidad. Los fabricantes chinos, por lo general, son más intensivos en plata que sus rivales europeos, según Christoph Podewils, secretario general del European Solar Manufacturing Council.

Varios fabricantes chinos están apurando la adopción de tecnologías sin plata y la reducción del consumo del metal.

Longi, uno de los grandes del sector, dijo en un documento presentado este mes que comenzaría a sustituir la plata por metales base en sus celdas solares tras el aumento de los costos de producción de obleas, celdas y módulos.

Trina Solar está desarrollando una nueva celda solar con contactos de cobre para reducir la dependencia de la plata, según una entrevista que su vicepresidente de tecnología, Chen Yifeng, dio al canal estatal CCTV.

En paralelo, un productor más pequeño, Aiko Solar (con sede en Shanghái), ya comenzó a fabricar celdas solares libres de plata, con una capacidad instalada que alcanzó 8,57 gigawatts a mediados de 2025.

Sonia Dunlop, CEO del Global Solar Council, señaló que un panel típico hoy ya usa 10 veces menos plata que uno fabricado hace 20 años.

Fuera del sector solar, algunos grupos industriales también están sintiendo el golpe, y unos pocos incluso han tomado el abastecimiento en sus propias manos. En octubre, Samsung Construction and Trading firmó un acuerdo a dos años con una minera de plata para ayudar a asegurar suministros.

Para las automotrices, la cantidad de plata en los vehículos no es grande frente a otros materiales. Aun así, los vehículos eléctricos consumen casi 80% más plata que los modelos a combustión, según el Silver Institute.

Gerrit Reepmeyer, socio de la consultora AlixPartners, estimó que si la plata se mantiene en niveles elevados, podría sumar US$ 100 adicionales al costo de un auto a combustión y más de US$ 200 en el caso de un EV.

El ex CEO de Aston Martin Andy Palmer, fundador de Palmer Energy Technology -fabricante británico de sistemas de almacenamiento de energía en baterías-, dijo que el alza de la plata es “otro costo de insumo que gestionar, más que una amenaza estratégica”.