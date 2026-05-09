Estados Unidos impone sanciones a empresas chinas por supuestamente ayudar a Irán

El Departamento de Estado afirma que algunos grupos proporcionaron imágenes satelitales que permitieron a Teherán atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Estados Unidos impuso sanciones a tres empresas chinas de satélites comerciales por supuestamente prestar apoyo a Irán, pocos días antes de que el presidente Donald Trump viaje para una cumbre con el presidente Xi Jinping.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que tenía en la mira a cuatro entidades, entre ellas tres grupos chinos, por proporcionar imágenes satelitales que permitieron a Irán llevar a cabo ataques militares contra las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Entre los objetivos de las sanciones figuraba The Earth Eye, una empresa de estaciones terrestres de satélite a la que Estados Unidos acusó de proporcionar imágenes satelitales a Teherán.

Los otros objetivos chinos fueron MizarVision, una empresa de inteligencia geoespacial, y Chang Guang Satellite Technology, un grupo comercial de imágenes satelitales que ayudó a Irán proporcionándole imágenes de instalaciones militares operadas por Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio durante la Operación Furia Épica.

El Financial Times informó en abril de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había adquirido un satélite chino, construido y lanzado por The Earth Eye, que ayudó a Teherán a atacar instalaciones militares estadounidenses durante el conflicto.

Las listas de coordenadas con marca de tiempo, las imágenes satelitales y el análisis orbital demostraron que los comandantes iraníes habían encargado al satélite la tarea de vigilar emplazamientos militares estadounidenses críticos, en algunos casos tan solo unos días antes de que fueran atacados.

Documentos militares iraníes obtenidos por el FT mostraron que la Guardia Revolucionaria Islámica tenía acceso a estaciones terrestres de control de satélites operadas por Emposat, un proveedor de servicios de datos y control de satélites con sede en China y una red global.

El Financial Times también informó el año pasado de que Chang Guang Satellite Technology, un grupo vinculado al ejército chino, había suministrado a los rebeldes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, imágenes para atacar buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo.

“La medida adoptada hoy responsabiliza a las entidades con sede en China por su apoyo a Irán”, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado , añadiendo que Washington “tomará todas las medidas necesarias a su alcance para atacar a las entidades e individuos de terceros países que ayudan a la base militar e industrial de defensa de Irán”.

El cuarto objetivo fue el Centro de Exportación del Ministerio de Defensa de Irán, el brazo exportador del grupo de Exportación Logística del Ministerio de Defensa del país, que ya había sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las sanciones se producen antes de que Trump parta de Washington el martes para una visita de Estado a China. Se espera que el presidente estadounidense y su homólogo chino aborden el conflicto con Irán, incluido el cierre del estrecho de Ormuz, en la que será su segunda reunión desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

En las últimas semanas, funcionarios estadounidenses han instado a China a que haga más para presionar a Teherán a fin de que alcance un acuerdo que consolide el alto el fuego que se ha mantenido en gran medida tras cinco semanas de intensos ataques estadounidenses contra Irán.

La embajada china en Washington no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre las sanciones.