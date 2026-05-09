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Estados Unidos impone sanciones a empresas chinas por supuestamente ayudar a Irán

El Departamento de Estado afirma que algunos grupos proporcionaron imágenes satelitales que permitieron a Teherán atacar a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 04:02 hrs.

Estados Unidos China aranceles Irán guerra Israel
<p>Estados Unidos impone sanciones a empresas chinas por supuestamente ayudar a Irán</p>

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