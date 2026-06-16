Los sectores legal y contable están entre los negocios más vulnerables a la IA, advierten altos ejecutivos de firmas de capital privado

Los grupos de capital privado que han invertido fuertemente en servicios profesionales enfrentan posibles disrupciones por el avance de esta tecnología.

Los sectores legal y contable figuran entre los negocios más vulnerables a la disrupción de la inteligencia artificial (IA), advirtieron altos ejecutivos del sector de capital privado, sumando preocupación entre las firmas de buyout que han invertido fuertemente en servicios profesionales.

El rápido desarrollo de la IA generativa ya ha afectado las valorizaciones de empresas de software, pero inversionistas de capital privado y crédito dijeron al Financial Times que los negocios de asesoría con pocos activos físicos y que cobran por hora también enfrentan riesgos significativos.

“El software ha dominado los titulares, pero la IA va mucho más allá”, afirmó Kevin Marchetti, director de inversiones y responsable de préstamos directos en Estados Unidos de Man Group. “La auditoría de reclamaciones, la automatización de facturación, la gestión de votaciones por representación o los servicios legales... realmente se puede prever cómo la IA podría impactarlos”.

Ejecutivos reunidos en la conferencia anual SuperReturn, realizada en Berlín, señalaron que la tecnología podría alterar negocios en una amplia gama de sectores respaldados por firmas de capital privado, luego de que este año se desplomaran operaciones de compra de compañías de software debido al temor de que las nuevas herramientas de IA socaven sus modelos de negocio.

“Mis disculpas a los abogados, contadores y consultores presentes”, dijo Scott Kleinman, ejecutivo de Apollo Global Management, a los asistentes de SuperReturn. “Van a ver mucha presión”.

Incertidumbre y disrupción

Las acciones de Accenture, la mayor consultora que cotiza en bolsa a nivel mundial, han caído casi a la mitad durante el último año, reflejando la magnitud de los temores de los inversionistas respecto de que la IA perjudique a las firmas de servicios profesionales.

Los ejecutivos señalaron que los grupos de capital privado están comenzando a evitar nuevas inversiones en algunas compañías de servicios profesionales debido a la incertidumbre sobre sus ingresos y valorizaciones de largo plazo.

“Pocos están buscando invertir en ciertas empresas de servicios profesionales de oficina que atraviesan una revolución en su modelo de negocio y que están más expuestas al riesgo de ser desplazadas por la IA”, afirmó Joana Rocha Scaff, responsable de capital privado europeo en Neuberger Berman.

Scaff sostuvo que las empresas dedicadas a redacción, traducción y servicios legales son particularmente vulnerables. Si bien la IA ofrece eficiencia y mejoras de márgenes, “también existen riesgos de interrupciones en los ingresos, especialmente si cobran por horas de trabajo”, añadió.

Algunos inversionistas consideran que las firmas de servicios profesionales que no operan en sectores regulados están especialmente expuestas a la disrupción de la IA.

“Analizamos empresas de contabilidad que cobran por hora, que consideramos particularmente expuestas (porque no realizaban auditorías reguladas)”, señaló Andrew Sillitoe, codirector ejecutivo de Apax Partners. “Por otro lado, el valor de que un auditor certifique tus estados financieros es mucho mayor que la suma de las horas-persona necesarias para hacerlo. En ese caso, la automatización mediante IA debería ser un impulso favorable”.

La disrupción de la IA en los servicios profesionales amenaza con reducir los retornos de las firmas de capital privado, que han invertido miles de millones de dólares en el sector durante los últimos años, atraídas por sus bajos requerimientos de inversión en activos y la oportunidad de consolidar empresas más pequeñas.

El año pasado, un grupo liderado por Blackstone adquirió una participación mayoritaria en Citrin Cooperman a su rival más pequeño New Mountain Capital por más de US$ 2 mil millones. New Mountain y Cinven también han adquirido participaciones en las operaciones de Grant Thornton en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Los servicios legales también han sido objetivo de inversión. Inflexion sacó de bolsa al estudio jurídico británico DWF en 2023. En Estados Unidos, las firmas de buyout también han desarrollado estructuras corporativas para invertir en estudios legales, que tradicionalmente han operado como asociaciones con poca o ninguna inversión externa.

Los ejecutivos señalaron que cada vez ponen más atención en sectores como el industrial, donde las compañías poseen activos significativos y tienen un menor riesgo de volverse obsoletas por la tecnología, una tendencia conocida como halo trade.

“Es extraño que el mercado solo se preocupe por el software”, comentó un alto ejecutivo de crédito de una de las mayores firmas de capital privado. “La IA podría ser valiosa para las firmas contables, pero ¿podrán las pequeñas consolidaciones de estudios contables competir con KPMG (en la implementación de IA)?”.

Sin embargo, otros ejecutivos de buyout con inversiones en firmas contables señalaron que aquellas que adopten adecuadamente la IA y se adapten a nuevos modelos de ingresos podrían beneficiarse de los cambios que atraviesa el sector.