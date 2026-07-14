Nueva York suspende la construcción de centros de datos en medio del auge de la IA

La gobernadora Kathy Hochul firmó la decisión a medida en que crece el rechazo hacia la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo tecnológico.

Nueva York se convertirá en el primer estado de EEUU en imponer una prohibición de un año a la construcción de nuevos centros de datos, a medida que crece el rechazo hacia la infraestructura necesaria para impulsar el auge de la inteligencia artificial.

El estado prohibirá los centros de datos de más de 50 megavatios durante un año, deteniendo las nuevas solicitudes de permisos y suspendiendo las ya existentes. Un centro de datos grande típico tiene una potencia mínima de 100 MW.

En un video publicado en X, la gobernadora Kathy Hochul afirmó que “la magnitud y la velocidad del desarrollo ejercieron una presión sin precedentes sobre los recursos energéticos e hídricos y amenazan con disparar los costos de los servicios públicos. Antes de que esto continúe, necesito que se implementen medidas de protección para salvaguardar a los neoyorquinos”.

Hochul, que se presenta a la reelección como gobernadora en noviembre tras haber cumplido su primer mandato completo, firmará este martes una orden ejecutiva sobre la moratoria. Esta orden representa una concesión a una ley más estricta aprobada por la legislatura estatal de Nueva York que habría paralizado el desarrollo de instalaciones de más de 20 MW.

Tope a la energía

Actualmente, hay solicitudes de centros de datos por un total de 12 gigavatios pendientes en la cola del operador de la red eléctrica de Nueva York, según el Operador Independiente del Sistema de Nueva York (NYISO). Esta cantidad equivale aproximadamente al pico de demanda eléctrica récord de Portugal.

Nueva York alberga 133 centros de datos, según Data Center Map, en comparación con los 637 de Virginia y los 504 de Texas. Los centros ya existentes no se verían afectados por la orden.

Esta moratoria, la primera de su tipo, surge en medio de una creciente reacción en contra de los centros de datos y su posible impacto en los costos de la electricidad, el suministro de agua y las comunidades locales cercanas a las que se construyen.

Políticos y reguladores de todo el país se enfrentan al reto de cómo gestionar el vertiginoso crecimiento del sector. Según datos de BloombergNEF, la demanda de energía de los centros de datos en EEUU aumentará de 34,7 gigavatios en 2024 a 106 GW en 2035.

Unos 14 estados, además de Nueva York, están considerando prohibir los centros de datos, entre ellos Georgia, Michigan y Pensilvania.

La ley que habría impuesto una moratoria en Maine fue vetada por la gobernadora saliente, Janet Mills.

Virginia, estado que alberga la mayor concentración de centros de datos del mundo, implementó recientemente un nuevo impuesto sobre el consumo de energía de estas instalaciones.

En Estados Unidos se implementaron numerosas prohibiciones locales por parte de ciudades y condados.

Freno al costo energético de los centros de datos

Este lunes, la Casa Blanca anunció que añadiría a las compañías de servicios públicos y a los desarrolladores de centros de datos a su Compromiso de Protección al Consumidor, que ya incluye a gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI, en el que se comprometieron a cubrir el coste de la infraestructura energética necesaria para los centros de datos.

“Nunca quiero que los estadounidenses paguen facturas de electricidad más altas debido a los centros de datos”, dijo Donald Trump en enero.

Una encuesta realizada por la consultora estratégica Public First reveló que los estadounidenses eran mucho más propensos a oponerse a la construcción de centros de datos que otras naciones, con solo un 26% que apoyaba su desarrollo.

En el primer trimestre de 2026, al menos 75 proyectos por un valor de US$ 130.000 millones se vieron afectados por la oposición local.

Recientemente, QTS, la filial de Blackstone, se vio obligada a desechar un vasto proyecto de centro de datos en el condado de Prince William, en Virginia.

Durante el año que durará la prohibición en Nueva York, los funcionarios estatales desarrollarán medidas para proteger a los clientes de las empresas de servicios públicos y evaluarán cómo afectan los proyectos al medio ambiente.