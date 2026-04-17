OnlyFans supera valorización de US$ 3 mil millones en venta de participación tras muerte de su dueño

Las conversaciones con Architect Capital se producen a menos de un mes de la muerte de Leonid Radvinsky.

OnlyFans, la plataforma de streaming con sede en Reino Unido de contenido para adultos, está cerca de concretar un acuerdo para vender una participación minoritaria que valoriza el negocio en más de US$ 3 mil millones, luego de que su propietario falleciera el mes pasado.

El grupo se encuentra en conversaciones avanzadas para vender una participación inferior al 20% a Architect Capital, un fondo con sede en San Francisco, según personas familiarizadas con el asunto.

La venta de esta participación se produce tras años de intentos intermitentes por incorporar inversión externa en OnlyFans, los que en los últimos meses se vieron opacados por la batalla contra el cáncer de su dueño, Leonid Radvinsky, quien falleció a fines de marzo.

Se espera que un acuerdo se concrete tan pronto como el próximo mes, señalaron tres personas con conocimiento de la situación. De ser así, se abrirá la puerta a futuras ventas de participaciones lo que aún podría enfrentar obstáculos de último minuto, añadieron.

La decisión dejará el control de OnlyFans en manos del fideicomiso familiar que ahora posee las acciones de Radvinsky. El fideicomiso es liderado por su viuda, Katie Radvinsky, quien ha supervisado el proceso de venta desde la enfermedad y muerte de su esposo.

Una persona cercana a las conversaciones indicó que el acuerdo entregaría mayor estabilidad al negocio, que sigue siendo altamente rentable. OnlyFans pagó un récord de US$ 701 millones en dividendos solo el año pasado.

La compañía había buscado una valorización superior a US$ 5 mil millones cuando evaluaba vender una participación mayoritaria, pero la decisión de vender solo una parte menor del negocio, sin control, redujo el valor de la participación.

Architect inició negociaciones exclusivas con OnlyFans para adquirir una participación mayoritaria a fines del año pasado, según reportó previamente The Wall Street Journal. Otros interesados también habían evaluado la compañía, incluido el fondo de inversión Forest Road Company, con sede en Los Ángeles, respaldado por los multimillonarios británicos David y Simon Reuben.

Radvinsky transformó la industria del porno al frente de OnlyFans y creó una de las startup más exitosas de Reino Unido, que el año pasado generó US$ 7,2 mil millones a partir de usuarios que pagan suscripciones a creadores de contenido, además de propinas y pagos por solicitudes especiales.

Su muerte, a los 43 años, dejó en incertidumbre el futuro de un imperio valorado en miles de millones de dólares. El empresario ucraniano-estadounidense adquirió Fenix International, la compañía que posee y opera OnlyFans, en 2018.

Como parte del acuerdo, se espera que OnlyFans trabaje con Architect para desarrollar nuevos servicios y productos financieros para ofrecer a los creadores, quienes en ocasiones enfrentan dificultades para acceder a la banca tradicional.

Architect financió la operación con el respaldo de otros inversionistas a través de un vehículo de propósito especial. OnlyFans declinó comentar. Architect no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.