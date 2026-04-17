OnlyFans supera valorización de US$ 3 mil millones en venta de participación tras muerte de su dueño
Las conversaciones con Architect Capital se producen a menos de un mes de la muerte de Leonid Radvinsky.
Noticias destacadas
OnlyFans, la plataforma de streaming con sede en Reino Unido de contenido para adultos, está cerca de concretar un acuerdo para vender una participación minoritaria que valoriza el negocio en más de US$ 3 mil millones, luego de que su propietario falleciera el mes pasado.
El grupo se encuentra en conversaciones avanzadas para vender una participación inferior al 20% a Architect Capital, un fondo con sede en San Francisco, según personas familiarizadas con el asunto.
La venta de esta participación se produce tras años de intentos intermitentes por incorporar inversión externa en OnlyFans, los que en los últimos meses se vieron opacados por la batalla contra el cáncer de su dueño, Leonid Radvinsky, quien falleció a fines de marzo.
Se espera que un acuerdo se concrete tan pronto como el próximo mes, señalaron tres personas con conocimiento de la situación. De ser así, se abrirá la puerta a futuras ventas de participaciones lo que aún podría enfrentar obstáculos de último minuto, añadieron.
La decisión dejará el control de OnlyFans en manos del fideicomiso familiar que ahora posee las acciones de Radvinsky. El fideicomiso es liderado por su viuda, Katie Radvinsky, quien ha supervisado el proceso de venta desde la enfermedad y muerte de su esposo.
Una persona cercana a las conversaciones indicó que el acuerdo entregaría mayor estabilidad al negocio, que sigue siendo altamente rentable. OnlyFans pagó un récord de US$ 701 millones en dividendos solo el año pasado.
La compañía había buscado una valorización superior a US$ 5 mil millones cuando evaluaba vender una participación mayoritaria, pero la decisión de vender solo una parte menor del negocio, sin control, redujo el valor de la participación.
Architect inició negociaciones exclusivas con OnlyFans para adquirir una participación mayoritaria a fines del año pasado, según reportó previamente The Wall Street Journal. Otros interesados también habían evaluado la compañía, incluido el fondo de inversión Forest Road Company, con sede en Los Ángeles, respaldado por los multimillonarios británicos David y Simon Reuben.
Radvinsky transformó la industria del porno al frente de OnlyFans y creó una de las startup más exitosas de Reino Unido, que el año pasado generó US$ 7,2 mil millones a partir de usuarios que pagan suscripciones a creadores de contenido, además de propinas y pagos por solicitudes especiales.
Su muerte, a los 43 años, dejó en incertidumbre el futuro de un imperio valorado en miles de millones de dólares. El empresario ucraniano-estadounidense adquirió Fenix International, la compañía que posee y opera OnlyFans, en 2018.
Como parte del acuerdo, se espera que OnlyFans trabaje con Architect para desarrollar nuevos servicios y productos financieros para ofrecer a los creadores, quienes en ocasiones enfrentan dificultades para acceder a la banca tradicional.
Architect financió la operación con el respaldo de otros inversionistas a través de un vehículo de propósito especial. OnlyFans declinó comentar. Architect no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
40 horas: la mirada de los expertos sobre los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo
Este jueves, el servicio liberó dos pronunciamientos nuevos y que dicen relación con dos materias: los trabajadores excluidos del control de jornada y la implementación de la rebaja de 44 a 42 horas.
Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"
El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete