Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, fallece a los 43 años

El propietario de OnlyFans, Leonid Radvinsky, murió a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó este lunes la empresa británica.

El empresario ucraniano-estadounidense adquirió en 2018 Fenix International, la compañía propietaria y operadora de la plataforma británica.

Se mantuvo como director y accionista mayoritario de la firma, cuyo sólido desempeño ha sido impulsado por la demanda de su contenido para adultos, convirtiéndola en uno de los mayores, aunque más controvertidos, éxitos tecnológicos del Reino Unido.

OnlyFans transformó la industria al ofrecer a los creadores de contenido una plataforma para llegar directamente a su audiencia, quedándose con un 20% de los ingresos. Los creadores de contenido, en su mayoría trabajadores del entretenimiento para adultos, conservan el 80% restante.

Radvinsky, radicado en Florida, recibió regularmente uno de los mayores dividendos pagados por una empresa privada en el Reino Unido, donde OnlyFans siguió teniendo su base pese a que la mayor parte de sus ganancias provenía de Estados Unidos. El reservado empresario ucraniano adquirió el negocio de los británicos Guy y Tim Stokely, padre e hijo que fundaron la plataforma en 2016.

OnlyFans repartió el año pasado un récord de US$ 701 millones en dividendos al multimillonario nacido en Ucrania. La empresa también paga impuesto corporativo en el Reino Unido.

Radvinsky había estado en conversaciones para una eventual venta por varios miles de millones de dólares de una participación mayoritaria en la plataforma. En 2022, evaluó sacar a bolsa a OnlyFans mediante un vehículo de cheque en blanco, aunque la operación nunca se concretó.

Desde 2024, sus acciones en la compañía estaban depositadas en un fideicomiso.

“Lamentamos profundamente anunciar la muerte de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer”, señaló la empresa. “Su familia ha pedido privacidad en este difícil momento”.

Desde la fundación del sitio en 2016, OnlyFans ha pagado más de US$ 25 mil millones a sus creadores. El año pasado generó US$ 7.200 millones a partir de los usuarios que usan la plataforma, quienes pagan suscripciones a los creadores de contenido, además de dejar propinas y hacer pagos por solicitudes especiales.

Las celebridades también usan la plataforma para monetizar a sus seguidores, incluidos el tenista Nick Kyrgios y la cantante Kate Nash.

En 2022, OnlyFans dio marcha atrás en un plan para prohibir la pornografía en su plataforma y enfocarse en contenido “safe for work” de deportistas y celebridades, mientras muchos trabajadores de la industria para adultos dependen fuertemente de ella para ganarse la vida.