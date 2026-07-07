SpaceX obtiene recomendaciones positivas de los bancos de Wall Street

Morgan Stanley fija un precio objetivo de US$ 300 para las acciones de IA y cohetes de Elon Musk al finalizar el período de silencio tras su histórica salida a bolsa.

SpaceX obtuvo recomendaciones de compra o equivalentes de numerosas firmas de corretaje de Wall Street, lo que brinda un mayor respaldo a la empresa de inteligencia artificial y cohetes recientemente lanzada por Elon Musk.

Bancos como Goldman Sachs, UBS y Morgan Stanley emitieron recomendaciones alcistas para las acciones de SpaceX este martes, en su primer día de cobertura tras el fin del período de silencio para los bancos que suscribieron la gigantesca oferta pública inicial de SpaceX el mes pasado.

Los inversionistas utilizan estas calificaciones para tomar decisiones informadas sobre sus compras de acciones, y se publican después de que las acciones se dispararan desde su precio de salida a bolsa de US$ 135 hasta alcanzar los US$ 225, antes de caer de nuevo a alrededor de US$ 151 este martes, lo que supone un descenso de más del 5% en el día.

La euforia de Wall Street por SpaceX

Morgan Stanley calificó las acciones como "sobreponderadas/atractivas" y les asignó un precio objetivo de US$ 300. En una nota titulada "Cúspide de la ambición civilizatoria", Deutsche Bank ofreció un precio objetivo de US$ 255, afirmando que la compañía está "cambiando el curso de la historia para convertir a la humanidad en una civilización multiplanetaria".

Citi afirmó que su precio objetivo de US$ 200 para finales de este año "es un hito en el camino hacia los US$ 900 o más, lo cual se vuelve realista si se demuestran a gran escala los logros clave de ingeniería".

Añadió: "El exitoso despliegue de Starship establecerá la vía más asequible y escalable para liberar el potencial económico del espacio... lo que le dará a SpaceX acceso a mercados de billones de dólares a los que ninguna otra empresa puede acceder".

La capitalización de mercado de SpaceX ronda actualmente los US$ 2,1 billones (millones de millones). Un precio de la acción de US$ 900 la valoraría en casi US$ 12 billones, muy por encima del valor de la mayor empresa del mundo, Nvidia, que está valorada en unos US$ 4,7 billones.

UBS afirmó que SpaceX cuenta con "un conjunto de activos sin precedentes" en sus cohetes reutilizables y su constelación de satélites Starlink, e inició su cobertura con una recomendación de compra y un precio objetivo a 12 meses de US$ 210.

El banco suizo también afirmó que los avances en el chatbot Grok y la adquisición por parte de SpaceX de la empresa emergente de programación de IA Cursor estaban "a punto de reducir la brecha" entre SpaceX y los laboratorios de vanguardia OpenAI y Anthropic.

Como ejemplo de lo que se ha descrito como una mentalidad de "billete de lotería" en el mercado en torno a la salida a bolsa de SpaceX, UBS describió a la compañía como una "opción de compra" -un derivado que otorga al titular el derecho a comprar- para los inversionistas, ya que "Elon Musk busca cumplir su visión de hacer que la vida sea multiplanetaria".

Bank of America tiene un precio objetivo de US$ 235. Según las estimaciones del banco para las ganancias de 2027, la compañía cotiza actualmente a una relación precio-beneficio de 118 veces, que se reducirá a aproximadamente 43 veces las ganancias en 2028. En comparación, el índice Nasdaq 100, al que SpaceX se unió el martes, cotiza a 23 veces las ganancias futuras, según datos de Bloomberg.

"Creemos que los inversionistas deberían analizar gran parte del valor a largo plazo de SpaceX... desde la perspectiva del valor de las opciones", señaló el banco en su informe. "Si bien la contribución económica de muchos mercados espaciales futuros es incierta hoy en día, SpaceX posee la infraestructura necesaria para que dichos mercados se desarrollen".

Altas proyecciones y entrada anticipada al Nasdaq

Muchos analistas reconocieron la incertidumbre implícita en sus proyecciones. Los analistas de Morgan Stanley establecieron un rango "intencionalmente amplio" de posibles resultados para el precio de las acciones, desde un escenario bajista de US$ 75 hasta un escenario alcista de US$ 600, "equilibrando la capacidad única de SpaceX para aprovechar la creciente oportunidad del sector espacial y de la IA frente a los riesgos importantes de ejecución, financiación y tecnología".

Sin embargo, el banco se mostró optimista sobre el futuro de la empresa, describiéndola como "la última frontera" de la IA y escribiendo que SpaceX era "una de las pocas plataformas que pueden vincular bienes raíces en órbita, conectividad global y capacidad de computación en una sola infraestructura".

El potencial de Cursor, una empresa emergente de edición de código cuyos derechos de compra adquirió SpaceX a principios de este año, no está siendo suficientemente valorado por el resto del mercado, añadió el banco.

Goldman Sachs afirmó que SpaceX tenía "un historial de desarrollo de soluciones que muchos expertos del sector habían considerado inverosímiles". El banco estadounidense asignó a SpaceX una recomendación de compra y un precio objetivo a 12 meses de 205 dólares. Estimó que la compañía necesitaría obtener alrededor de US$ 270.000 millones en deuda entre 2026 y 2030 para alcanzar sus objetivos.

JPMorgan, que fijó un precio objetivo de US$ 225 para la compañía, afirmó que la "enorme influencia y control" de Musk fue "fundamental" para el éxito de SpaceX, en una sección de su informe titulada "Solo hay un Elon".

El banco añadió que “las ambiciones de SpaceX —y su impacto potencial en la humanidad— son mayores que las de cualquier otra empresa que hayamos visto jamás”.

La entrada de SpaceX en el Nasdaq 100 obligará a los fondos indexados vinculados a este índice, compuesto principalmente por acciones tecnológicas, a comprarla.

Por lo general, las empresas deben esperar hasta un año después de su salida a bolsa para ingresar a los principales índices que siguen los fondos con billones de dólares bajo gestión. Pero SpaceX logró ingresar anticipadamente a Nasdaq, FTSE Russell y MSCI.