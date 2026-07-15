Stripe y Advent presentan una oferta de US$ 53 mil millones por PayPal

Las acciones de la compañía, que cotiza en Nueva York, suben 19% en las operaciones previas a la apertura tras la oferta de la startup de pagos y la firma de capital privado.

La startup de pagos Stripe y la firma de capital privado Advent International presentaron una oferta conjunta para adquirir PayPal, empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, en una operación que valoraría a la compañía en aproximadamente US$ 53 mil millones.

Stripe, liderada por los hermanos Patrick y John Collison, presentó este mes una oferta de US$ 60,50 por acción, según dos personas familiarizadas con la operación.

Sin embargo, el precio ofrecido representa un importante descuento respecto de la valorización a la que cotizaba PayPal hace apenas un año, y hasta ahora no hay señales de que la empresa haya entablado conversaciones sobre la propuesta, indicaron las fuentes.

La oferta implica una prima de aproximadamente 28% respecto del precio de cierre de las acciones de PayPal el martes y cuenta con US$ 50 mil millones en financiamiento bancario comprometido, según las personas consultadas.

Las acciones de PayPal se dispararon 19%, hasta US$ 56,45, en las operaciones previas a la apertura del mercado este miércoles.

La propuesta sigue a una manifestación de interés previa. Las fuentes advirtieron que PayPal se ha mostrado reacia, hasta ahora, a negociar con los dos interesados.

Agregaron que es poco probable que la operación se concrete con la valoración propuesta, mientras el recientemente nombrado director ejecutivo, Enrique Lores, impulsa un plan para reactivar el crecimiento de la compañía.

Las acciones del grupo de pagos en línea han caído 19% en lo que va del año y hace un año se negociaban en torno a los US$70 por papel.

El título acumula un descenso de 84% desde el máximo alcanzado en 2021, debido a la desaceleración del crecimiento y al avance de competidores como Apple Pay, Shop Pay y Klarna en el mercado de los pagos digitales.

PayPal y Advent declinaron hacer comentarios. Stripe no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La aproximación de Stripe y Advent fue informada por primera vez por Reuters.

Cualquier acuerdo sería transformacional para Stripe, cuya valoración alcanzó los US$ 159 mil millones en una oferta de compra de acciones realizada en febrero. La compañía ha sido señalada reiteradamente como una candidata a salir a bolsa, aunque John Collison ha afirmado que Stripe no tiene prisa por debutar en el mercado bursátil.

La incorporación de PayPal permitiría a Stripe sumar una marca de pagos orientada al consumidor con más de 400 millones de usuarios. Las personas familiarizadas con la operación señalaron que Stripe y Advent planean mantener una propiedad conjunta de PayPal.

Advent cuenta con una amplia trayectoria en el sector de los pagos, tras haber respaldado anteriormente a compañías como Worldpay, Vantiv y Nexi.