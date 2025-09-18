Las fuertes fluctuaciones en el precio del café elevan la volatilidad a su máximo en cuatro años

El Arábica, la variedad preferida por cadenas como Starbucks, se acercó a un récord a principios de semana debido a la preocupación por la sequía en Brasil, el principal productor, y los aranceles estadounidenses.

Las fuertes oscilaciones de los precios del café esta semana (impulsadas por las preocupaciones sobre la escasez de suministros en Brasil, los aranceles y luego la toma de ganancias) han llevado la volatilidad en los futuros de Nueva York a un máximo de cuatro años.

El Arábica, la variedad preferida por cadenas como Starbucks para sus bebidas de especialidad, se acercó a un récord a principios de semana debido a la preocupación por la sequía en Brasil, el principal productor, y los aranceles estadounidenses a los suministros provenientes del país sudamericano. Posteriormente, los precios retrocedieron a medida que los operadores, impulsados ​​por algoritmos, obtenían ganancias y la bolsa encarecía el mantenimiento de las posiciones.

Las fluctuaciones en las operaciones de esta semana impulsaron el indicador de volatilidad histórica de 60 días a su nivel más alto desde octubre de 2021. Los precios subieron hasta un 1,5% el jueves, antes de reducir las ganancias.

La toma de ganancias presionó a la baja los precios el miércoles, antes de las lluvias esperadas en las principales regiones productoras de Brasil, señaló Gnanasekar Thiagarajan, director de la firma de investigación de materias primas Commtrendz Research. Aun así, añadió que se observan algunas compras a precios de ganga tras la caída.

Las condiciones secas antes del período crítico de floración en Brasil, combinadas con existencias limitadas y preocupaciones comerciales, continúan apoyando el mercado.

“Los aranceles del 50% impuestos a las importaciones brasileñas en EEUU han provocado una búsqueda intensiva de suministros en EEUU y una fuerte caída de las existencias certificadas por el ICE”, escribió Mark Bowman, analista de ADM Investor Services, en un informe. “Según se informa, los agricultores brasileños se muestran reacios a vender sus suministros en el mercado mundial ante la posibilidad de que los tribunales estadounidenses declaren ilegales los aranceles”.