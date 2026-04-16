Messi vuelve a Barcelona: el argentino es nuevo propietario del Unió Esportiva Cornellà

El futbolista adquirió la totalidad del club catalán, que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español. Será su segundo club donde encabezará la administración.

Lionel Messi vuelve a la ciudad de Barcelona para comenzar su negocio en la administración de equipos de fútbol. Este jueves, a través de un comunicado, el exdelantero del F.C Barcelona anunció su entrada como accionista mayoritario del Unió Esportiva Cornellà (el Unión Deportiva Cornellá en catalán) con el 100% de la participación.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, destaca el club en su comunicado.

El club de Cornellà fue fundado en 1951 y es una de las entidades deportivas con mayor tradición en el fútbol catalán, y a su vez en España, especialmente por su reconocida labor de cantera y su competitividad dentro del balompié semiprofesional. Por sus inferiores han pasado futbolistas que posteriormente han alcanzado la élite, como David Raya, Jordi Alba, Javi Puado o Keita Baldé, entre otros.

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La llegada de Messi al club catalán abre una nueva etapa en la historia del club de la comarca Bajo Llobregat (Baix Llobregat en catalán). Con el objetivo de impulsar el crecimiento deportivo e institucional, como a su vez entregar mayor visibilidad en el mundo deportivo, refuerza su estructura corporativa.

El proyecto junto al astro argentino “contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, finaliza el comunicado.

De esta manera, este se convierte en el segundo club en el que Messi participa como propietario, tras la creación en mayo de 2025 del Deportivo LSM, club uruguayo que fundó junto al histórico delantero charrúa - e íntimo amigo-, Luis Suárez.

Además, se une al “grupo” de futbolistas que han invertido en clubes tales como : Cristiano Ronaldo, quien compró participación en el club español Almería; Kylian Mbappé, quien tiene un 80% del club francés S.M. Caen (Malherbe Caen en español); Gerard Piqué, siendo presidente del FC Andorra; o David Beckham, quien es el mandamás del Inter Miami FC.

El club de Barcelona está luchando por el ascenso a Segunda RFEF, ya que actualmente en la jornada 30 es tercero con 55 puntos por detrás de Manresa (60 puntos) y Badalona (57) en el grupo 5 de Tercera RFEF.