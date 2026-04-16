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Messi vuelve a Barcelona: el argentino es nuevo propietario del Unió Esportiva Cornellà

El futbolista adquirió la totalidad del club catalán, que actualmente milita en la quinta categoría del fútbol español. Será su segundo club donde encabezará la administración.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 12:30 hrs.

Negocios adquisiciones y fusiones Fútbol inversionistas Álvaro Santander Benitez
<p>Messi vuelve a Barcelona: el argentino es nuevo propietario del Unió Esportiva Cornellà</p>

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