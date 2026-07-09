Acciones de AstraZeneca se desploman tras inusual fracaso en ensayo de fármaco para el corazón

AstraZeneca sufrió un inusual revés en el ensayo de un nuevo medicamento para enfermedades cardíacas, sorprendiendo a inversionistas acostumbrados a resultados positivos de la farmacéutica británica y provocando una caída cercana al 10% en sus acciones.

Wainua, que ya está aprobado para tratar pacientes con enfermedades en las que las proteínas se pliegan de forma anómala y se acumulan en el organismo, no logró reducir los eventos cardiovasculares ni las muertes por problemas cardíacos en un ensayo de fase avanzada, según informó AstraZeneca. El medicamento es un silenciador génico que suprime la producción en el hígado de proteínas anormales que pueden afectar tejidos en otras partes del cuerpo.

El anuncio tomó por sorpresa a los analistas, quienes apuntaron a que la comunicación de la administración había sido relativamente confiada antes de la publicación de los resultados.De hecho, Jefferies había estimado previamente que un ensayo exitoso podría haber generado varios miles de millones de dólares adicionales en ventas.

AstraZeneca busca consolidarse en esta área terapéutica, cuyo mercado se espera alcance un valor de US$ 18 mil millones hacia 2030.

Dado que se espera que esta farmaceútuca sea capaz de diseñar ensayos clínicos "prácticamente a prueba de fallas", la reacción de la acción podría ir más allá del impacto por la pérdida de ingresos potenciales, según Michael Leuchten, de Jefferies.

Si bien el fracaso no pone en riesgo la meta de ventas de US$ 80 mil millones para 2030, "el problema mayor probablemente sea cierto grado de pérdida de credibilidad", escribió Leuchten en una nota.

Las acciones de AstraZeneca llegaron a caer hasta 9,9% en las operaciones de Londres, su mayor descenso intradía desde julio de 2017. En lo que va del año, el papel acumula una baja cercana al 6%. Las acciones de Ionis Pharma, con sede en California, llegaron a retroceder hasta 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Bajo el liderazgo de su director ejecutivo, Pascal Soriot, AstraZeneca se ha ganado una reputación como una potencia en medicamentos contra el cáncer. La compañía es conocida por diseñar ensayos clínicos sólidos y rara vez obtiene resultados negativos.

Los resultados del ensayo hacen que la aspiración de AstraZeneca de superar US$ 5 mil millones en ventas de Wainua sea "poco probable", ya que la expansión hacia la indicación más amplia de miocardiopatía ahora parece desafiante, según John Murphy, de Bloomberg Intelligence.

"AstraZeneca insinuó un beneficio en un subgrupo predefinido de pacientes que no estaban recibiendo terapia estabilizadora, pero el camino hacia una aprobación sin estudios adicionales parece difícil", escribió Murphy en una nota.

El ensayo evaluó un tipo específico de miocardiopatía amiloide mediada por transtiretina, enfermedad en la que proteínas mal plegadas se acumulan en el músculo cardíaco. Según AstraZeneca, afecta hasta a medio millón de personas en todo el mundo, es progresiva y puede ser mortal.