BHP estudia vender la planta desaladora de Puerto Coloso que abastece a Escondida
Esta operación se suma a la de sus líneas eléctricas en el país, informada previamente por Diario Financiero. El conjunto de estos activos valdría hasta US$ 2.000 millones.
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BHP Group estudia vender una planta desaladora en Chile como parte de una estrategia para monetizar infraestructura y concentrar capital en su negocio principal de cobre, según personas con conocimiento del tema. Parte del plan, contempla la venta de sus activos de transmisión eléctrica, como informó previamente Diario Financiero.
El proceso se encuentra en una etapa inicial y todavía no se ha tomado una decisión definitiva, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.
Los activos podrían valer entre US$ 1.500 millones y US$ 2.000 millones en conjunto. Las líneas de transmisión eléctrica se valorarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.300 millones, mientras que la planta desaladora tendría un valor de entre US$ 500 millones y US$ 700 millones. La valoración, el calendario y la estructura de una eventual operación siguen en discusión. BHP declinó hacer comentarios.
La planta desaladora de Puerto Coloso abastece a Escondida, la mayor mina de cobre del mundo. Es una de las mayores plantas de ósmosis inversa del mundo y bombea 3.800 litros por segundo hasta más de 3.200 metros de altitud para abastecer las operaciones de la mina.
Como el proceso aún no se ha puesto en marcha formalmente, todavía no se han identificado posibles compradores. Una de las personas señaló que el eventual adquirente probablemente firmaría contratos de servicios de largo plazo con BHP, lo que le garantizaría flujos de caja estables respaldados por algunas de las mayores minas de cobre del mundo.
La operación sería el paso más reciente del plan de BHP para obtener hasta US$ 10.000 millones mediante la monetización de infraestructura, subproductos y otros activos no estratégicos, con el objetivo de financiar la expansión de su negocio de cobre.
La empresa ya acordó vender una participación del 49% en los activos de transmisión eléctrica que abastecen sus operaciones de mineral de hierro en Australia Occidental y firmó un acuerdo de financiamiento respaldado por producción futura de plata por US$4.300 millones vinculado a la mina Antamina, en Perú. Diario Financiero informó primero sobre la venta de los activos de transmisión el mes pasado.
La compañía ha reforzado su apuesta por el cobre y la potasa tras salir del negocio petrolero, reducir su exposición al carbón y destinar capital a grandes proyectos de crecimiento, entre ellos la expansión de Escondida y el desarrollo del distrito cuprífero Vicuña, en Argentina.
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