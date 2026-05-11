Dua Lipa demanda a Samsung con una millonaria cifra por presuntamente utilizar su imagen para vender televisores
El recurso legal alega que la firma incluyó una imagen protegida por derechos de autor de la cantante en la parte frontal de las cajas de cartón que contenían televisores para la venta minorista.
Noticias destacadas
La estrella del pop británica Dua Lipa presentó una demanda contra Samsung Electronics en la que reclama una indemnización de al menos US$ 15 millones, acusando al gigante tecnológico surcoreano de utilizar su imagen sin permiso para comercializar sus televisores.
La demanda alega que Samsung incluyó una imagen protegida por derechos de autor de la cantante en la parte frontal de las cajas de cartón que contenían televisores para la venta minorista, lo que permitió a la empresa beneficiarse de lo que parecía ser su respaldo al producto.
La imagen que supuestamente se utilizó en las cajas de los televisores se titula "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024", y Lipa es la propietaria de todos los derechos, títulos e intereses sobre la imagen, según la demanda. La demanda se presentó el viernes en el tribunal federal de California.
Un portavoz de Samsung Electronics se negó a hacer comentarios, alegando que no podía pronunciarse sobre un litigio pendiente, mientras que los abogados de Dua Lipa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso.
Además de la infracción de los derechos de autor y de marca registrada, Dua Lipa ha acusado a Samsung Electronics de violar sus derechos de imagen.
Los abogados de Lipa han adjuntado capturas de pantalla de publicaciones y comentarios en redes sociales en la demanda, alegando que la imagen de la estrella del pop en la parte frontal de las cajas animaba a los clientes potenciales a comprar el producto. Una de estas capturas de pantalla muestra a un fan comentando que compraría el televisor "solo porque Dua aparece en él".
La cantante de "Levitating" tuvo conocimiento de la supuesta infracción de Samsung en junio del año pasado y exigió a Samsung que dejara de utilizar su imagen, pero el fabricante de productos electrónicos se negó repetidamente a hacerlo, según afirmaron sus abogados.
El supuesto uso no autorizado por parte de Samsung de la imagen de Dua Lipa ha "causado y sigue causando una dilución" de la "identidad de marca y el prestigio comercial" de la estrella del pop "al transmitir falsamente al público consumidor que ella aprueba y respalda" los productos en cuestión, añadieron.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno de Santiago refuerza estrategia de desarrollo económico con consejo asesor y foco en inversiones para pymes
A 100 días de la puesta en marcha del Hub Metropolitano, el Gobierno Regional reunió a representantes del sector privado, la academia y municipios para fortalecer la articulación público-privada. La cartera de apoyo al emprendimiento suma inversiones por $11.800 millones.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete