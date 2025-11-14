Click acá para ir directamente al contenido
El hombre clave de Walmart, Doug McMillon, se retira y John Furner asumirá como nuevo CEO

El retiro de McMillon marca el fin de una era para el mayor minorista del mundo, donde empezó a trabajar durante su adolescencia, ascendió hasta convertirse en director ejecutivo y lideró la transición de la compañía hacia la era de Internet. Las acciones bajaban.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 11:20 hrs.

<p>Doug McMillon se retira y John Furner tomará el mando. (Fotos: Bloomberg)</p>

Doug McMillon se retira y John Furner tomará el mando. (Fotos: Bloomberg)

