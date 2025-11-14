El hombre clave de Walmart, Doug McMillon, se retira y John Furner asumirá como nuevo CEO
El retiro de McMillon marca el fin de una era para el mayor minorista del mundo, donde empezó a trabajar durante su adolescencia, ascendió hasta convertirse en director ejecutivo y lideró la transición de la compañía hacia la era de Internet. Las acciones bajaban.
Noticias destacadas
Walmart Inc. informó que su director ejecutivo, Doug McMillon, se retirará en febrero y será reemplazado por John Furner.
Furner, de 51 años, era considerado desde hace tiempo el sucesor natural de McMillon, de 59 años, y actualmente dirige la mayor división de la compañía en Estados Unidos.
Las acciones de Walmart cayeron alrededor de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado.
McMillon fue nombrado director ejecutivo en 2014. Comenzó en Walmart como empleado por hora y es reconocido por haber transformado a la empresa en una potencia digital con negocios de comercio electrónico, publicidad y membresías.
Su retiro marca el fin de una era para el mayor minorista del mundo. McMillon, que empezó a trabajar en Walmart durante su adolescencia, ascendió hasta convertirse en director ejecutivo y lideró la transición de la compañía hacia la era de Internet.
Turner trabaja en Walmart desde 1993, cuando comenzó como empleado por hora en la cadena minorista.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
La decisión llega en un mercado dominado por alzas tecnológicas impulsadas por la IA, ratios en máximos y el retiro de otras figuras emblemáticas del short selling.
Fintech peruana adquiere posición mayoritaria en la startup chilena de pagos ETpay
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete