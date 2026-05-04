La geopolítica impulsa nuevas jugadas de grandes fortunas globales

Miembros de la élite ultrarrica mundial están apostando por distintos sectores que experimentan cambios de valoración como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, lo que muestra cómo el aumento de las tensiones geopolíticas está reconfigurando el foco de los inversionistas privados.

Jaime Gilinski, el hombre más rico de Colombia, ha aumentado repetidamente su participación en la productora independiente de petróleo y gas latinoamericana GeoPark desde que él y su hijo realizaron una inversión de US$ 107 millones en marzo, con la intención de usar la empresa como vehículo para ingresar al sector petrolero de Venezuela.

Un family office de los herederos del magnate sueco del petróleo y la minería Adolf Lundin destinó en marzo casi 40 millones de dólares canadienses (US$ 29,5 millones) para aumentar sus participaciones en empresas mineras de cobre y diamantes con sede en Vancouver, en un contexto en el que las tensiones en las cadenas de suministro impulsaron los precios de los recursos naturales. Y firmas de inversión de las dinastías detrás del fabricante italiano de automóviles Ferrari NV y del conglomerado mediático estadounidense Cox Enterprises respaldaron en los últimos meses startups de defensa como Hermeus, que busca construir el avión a reacción no tripulado más rápido de la historia para el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Las cuatro familias tienen una fortuna conjunta de aproximadamente US$ 90.000 millones, con patrimonios multigeneracionales que se remontan hasta 1898, según el Bloomberg Billionaires Index.

Las operaciones reflejan cómo algunos de los inversionistas más ricos del mundo están posicionando sus carteras en respuesta al aumento de las tensiones geopolíticas, impulsadas en gran medida por la continua reconfiguración del orden mundial por parte del Presidente Donald Trump.

Los precios del petróleo, el oro y otros recursos naturales han subido este año debido a las interrupciones del comercio global y a la búsqueda de activos de refugio por parte de los inversionistas tras los esfuerzos de Trump para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro, poner el territorio de Groenlandia bajo autoridad de EEUU y atacar a Irán.

Multimillonarios como el hombre más rico de México, Carlos Slim, ya están obteniendo ganancias extraordinarias gracias a las crisis financieras. La incertidumbre política global también ha contribuido a sumar este año más de US$ 20.000 millones a las fortunas conjuntas de individuos y familias con participaciones en empresas de defensa que cotizan en bolsa.

Una encuesta de JPMorgan Chase a 333 firmas de inversión enfocadas en ultrarricos publicada en febrero reveló que uno de cada cinco considera la geopolítica como su principal riesgo, por encima de la liquidez y la inflación.

“Estamos operando en un momento en el que el componente geopolítico y geoeconómico nunca ha sido tan importante para la gestión del capital”, señaló Sara Macedo, socia directora en Emissary Partners, una empresa de asesoría patrimonial con sede en Londres para personas ultrarricas y sus firmas de inversión. “Las familias deberían mirar más allá del horizonte y entender cómo se toman las decisiones en los niveles más altos”.

Otros miembros de la élite ultrarrica que están cambiando sus asignaciones incluyen a la familia multimillonaria detrás de Porsche y Volkswagen, que el año pasado revirtió su postura de financiar solo productos orientados al sector civil y creó una plataforma para invertir en startups de defensa. Flat Capital AB, la firma de inversión del cofundador de Klarna Group Plc, Sebastian Siemiatkowski, también amplió su estrategia en 2025 hacia el sector de defensa.

Algunos family offices también buscan reducir los riesgos de un mundo cada vez más polarizado expandiéndose a nuevos territorios, aumentando la escala de sus operaciones para mitigar posibles interrupciones.

El family office del magnate belga de pisos Filip Balcaen amplió este año su equipo de private equity en EEUU, donde una ola de multimillonarios de Silicon Valley, incluido el inversionistas inicial de Meta Platforms, Peter Thiel, están estableciendo firmas de inversión privadas en Florida para evitar los impuestos de California. Un informe de KPMG y la firma de reclutamiento Agreus Group, divulgado en septiembre y basado en una encuesta a 585 profesionales de family offices, reveló que casi la mitad de sus empleadores opera en más de una ubicación, frente a cerca de un tercio en 2023.

“Las estructuras de riqueza se están fortaleciendo para asegurar que los activos puedan moverse, adaptarse y perdurar independientemente de cómo evolucionen las condiciones geopolíticas”, dijo en un comunicado Nigel Green, director ejecutivo de la firma de asesoría financiera deVere Group. “La diversificación se está reescribiendo”.