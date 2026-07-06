Microsoft elimina 4.800 empleos y se suma a la ola de despidos en el sector tecnológico impulsada por la IA

Microsoft suele recortar puestos de trabajo hacia finales de su ejercicio fiscal, en junio, al establecer los planes de gasto para el nuevo año. (Ilustración: Reuters)

Microsoft anunció los recortes tras una racha difícil, en la que sus acciones cayeron casi un 23% en los primeros seis meses de 2026, su peor resultado en un primer semestre desde 2022.

Microsoft va a recortar alrededor del 2,1% de su plantilla, lo que supone aproximadamente 4.800 puestos de trabajo, en medio de una serie de despidos en el sector tecnológico, mientras el desarrollador de Windows realiza importantes inversiones en infraestructura de IA y usa la tecnología para mejorar la eficiencia en todas sus áreas de negocio.

Los históricos gastos en IA de las grandes tecnológicas, que este año superarán los US$ 700.000 millones, están ejerciendo una gran presión sobre las empresas para que demuestren el rendimiento de esta tecnología y compensen el creciente costo que supone su implementación en sus negocios. Amazon y Meta Platforms también han despedido a miles de empleados este año.

Microsoft anunció los recortes el lunes tras una racha difícil, en la que sus acciones cayeron casi un 23% en los primeros seis meses de 2026, su peor resultado en un primer semestre desde 2022.

A principios de este año, el gigante del software ofreció indemnizaciones por despido voluntario a alrededor del 7% de su plantilla en Estados Unidos, lo que supone unos 9.000 empleados. Microsoft suele recortar puestos de trabajo hacia finales de su ejercicio fiscal, en junio, al establecer los planes de gasto para el nuevo año.

Crecientes costos

La creciente demanda de inteligencia artificial ha impulsado el crecimiento del negocio de computación en la nube Azure de Microsoft, que fue el distribuidor exclusivo de los modelos de OpenAI hasta abril, pero el creciente costo de construir centros de datos para gestionar esos servicios está mermando sus flujos de caja.

La empresa, que se espera que publique sus resultados a finales de este mes, había pronosticado en abril unas ventas trimestrales de Azure superiores a las estimaciones de Wall Street, pero también dio a conocer una previsión de gasto de US$ 190.000 millones para 2026 que superaba con creces las expectativas.

Las herramientas de IA, capaces de automatizar cada vez más las tareas empresariales rutinarias, también se han convertido en una amenaza para su lucrativo negocio de software, mientras que el aumento de los precios de los chips de memoria, impulsado por la demanda de los centros de datos, ha obligado a Microsoft a subir los precios de la consola Xbox en un momento en el que la demanda de la consola ya era débil.

La nueva directora de la división de videojuegos, Asha Sharma, dijo el mes pasado que el negocio necesitaba un "reinicio" y que su margen de beneficio se había reducido al 3%, lo que obligaba a una reestructuración que podría incluir posibles fusiones y adquisiciones.

"Excluyendo a Activision Blizzard King, en los últimos cinco años hemos gastado más de US$ 20.000 millones en inversiones continuas en nuestro contenido, nuestra plataforma y las subvenciones para hardware, pero nuestros ingresos anuales han disminuido en casi 500 millones durante ese tiempo", afirmó en un memorándum sin tapujos dirigido a los empleados y publicado en la página web de Microsoft. "De cara al futuro, esto no puede seguir así".

La empresa está barajando opciones para la unidad de videojuegos Xbox, incluida una posible escisión o reestructuración como filial de propiedad exclusiva, reportó The Information el mes pasado.