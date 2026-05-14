Netflix ampliará sus transmisiones de los partidos de la NFL en medio del avance del streaming sobre la TV abierta

Asegurar los derechos de estos juegos es clave para que Netflix eleve sus ingresos por publicidad a US$ 3 mil millones este año.

Netflix sumó tres partidos adicionales de la National Football League (NFL) para la próxima temporada, aumentando la presencia del pionero del streaming de TV en el deporte más visto de Estados Unidos.

Netflix transmitirá el primer partido de la liga en Australia, un encuentro entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers, en la semana inicial de la próxima temporada, que comienza en septiembre. La compañía también se quedó con el primer partido de la NFL en la víspera de Acción de Gracias, el 25 de noviembre, que se suma a los dos encuentros de Navidad que ofrece desde 2024. Otro partido, el 9 de enero, en el último fin de semana de la temporada regular,

Netflix además informó en un comunicado que irá por liga.

Como parte del acuerdo, Netflix y la NFL extendieron su relación hasta la temporada 2029. Los partidos de Netflix esta temporada estarán disponibles en más de 200 países, así como en TV abierta local en los respectivos mercados de los equipos.

Netflix no reveló cuánto pagó a la NFL por los derechos de su paquete de partidos, pero el analista de Bloomberg Intelligence Raveeno Douglas estima que la compañía podría estar pagando hasta US$ 500 millones al año, mientras redobla su estrategia en el fútbol americano.

Asegurar los derechos es clave para los esfuerzos de Netflix por atraer avisadores y elevar sus ingresos por publicidad a US$ 3 mil millones este año. Netflix planea gastar cerca de US$ 20 mil millones en contenido en 2026, incluyendo inversiones en deportes como la NFL, Major League Baseball y el boxeo.

Había más partidos disponibles este año después de que la liga vendiera algunos de sus activos de medios a la unidad ESPN de Walt Disney en enero. Eso resultó en que cuatro partidos fueran devueltos a la NFL, que se habían estado transmitiendo por su canal de cable NFL Network. Algunos otros encuentros pasaron de ventanas de transmisión regionales a nacionales.

A comienzos de esta semana, Fox alcanzó un acuerdo con la NFL para adquirir dos partidos más, mientras que NBC, de Comcast, y CBS, de Paramount Skydance, obtuvieron uno más cada una.

En el ojo de los reguladores

Con compañías de streaming como Netflix y YouTube compitiendo con las emisoras tradicionales por los lucrativos derechos deportivos, el costo de la programación ha subido. También lo ha hecho la frustración de los espectadores por pagar suscripciones y buscar dónde encontrar los partidos.

Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, su sigla en inglés) han realizado consultas sobre el aumento del costo de ver deportes por TV. El Departamento de Justicia abrió una investigación sobre si la exención antimonopolio de la NFL, que permite a la liga negociar acuerdos de medios en nombre de sus equipos, le permite extraer altos precios a las compañías de medios, que luego se traspasan a los consumidores.

La FCC expresó preocupación por el aumento de partidos de la NFL que aparecen en servicios de streaming por suscripción. La comisión ha recibido comentarios, incluso de las compañías de TV Fox y Sinclair, argumentando que los deportes deberían mantenerse en la TV abierta, no en streaming.

La NFL ha planteado que la gran mayoría de sus partidos todavía aparece en televisión abierta y gratuita, y que los que se han trasladado al streaming provienen en gran medida de la TV por cable.

Al mismo tiempo, la fuerte audiencia de los partidos le ha dado a la liga más poder de negociación. El paquete actual de medios de la NFL está valorado en cerca de US$ 110 mil millones en 11 años, pero tiene el derecho a reabrir las negociaciones contractuales y se espera que lo haga.

Netflix, con alrededor de 85 millones de suscriptores en Estados Unidos, supera el alcance de la TV paga, y la NFL argumenta que asociarse con la compañía permitirá una distribución más amplia de los partidos. Netflix promedió 26,5 millones de espectadores en Estados Unidos en 2024 y 23,7 millones en 2025 para los dos partidos de Navidad que transmitió, según la NFL.

Aunque las dos investigaciones de los reguladores de Washington han atraído mucha atención, el presidente de la FCC, Brendan Carr, dijo a Bloomberg el 6 de mayo que “no está claro si habrá o no un resultado regulatorio” respecto de la consulta de la comisión.