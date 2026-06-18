Stellantis, Wayve y Uber sellan alianza para impulsar una red global de robotaxis autónomos
La alianza busca combinar la capacidad de fabricación, la tecnología de conducción autónoma basada en IA y la plataforma de movilidad para acelerar el despliegue.
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Stellantis, Wayve y Uber anunciaron una alianza estratégica para acelerar el despliegue de servicios de robotaxis sin conductor a nivel mundial, en una iniciativa que busca combinar la capacidad industrial de uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, la tecnología de inteligencia artificial para conducción autónoma de Wayve y la plataforma global de movilidad de Uber.
Las compañías informaron la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar el desarrollo y la implementación de vehículos autónomos de Nivel 4, capaces de operar sin intervención humana en áreas geográficas determinadas.
Según el acuerdo, Stellantis aportará su experiencia en diseño, producción y comercialización de vehículos, mientras que Wayve suministrará su sistema de conducción autónoma basada en inteligencia artificial. Uber, por su parte, integrará estos vehículos en su plataforma de transporte, aprovechando su presencia en decenas de países y millones de usuarios.
La iniciativa apunta inicialmente a mercados de Europa y Norteamérica, aunque las empresas señalaron que el objetivo es escalar la tecnología hacia otros mercados internacionales en el futuro.
“Esta asociación reúne capacidades líderes en inteligencia artificial, fabricación de vehículos y una plataforma global de movilidad para acelerar la llegada de servicios autónomos seguros y escalables”, señaló Alex Kendall, cofundador y director ejecutivo de Wayve, al destacar el potencial de la colaboración para transformar el transporte urbano.
Desde Stellantis, la directora de ingeniería y tecnología, Ned Curic, afirmó que el acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de innovación del grupo automotor. “Nuestra colaboración con Wayve y Uber tiene el potencial de redefinir la movilidad para nuestros clientes y acelerar la adopción de tecnologías de conducción autónoma”, sostuvo.
Por su parte, el vicepresidente senior de Movilidad y Operaciones Comerciales Globales de Uber, Andrew Macdonald, destacó que la compañía busca integrar nuevas tecnologías en su red global. “Trabajamos para llevar los beneficios de la conducción autónoma a más personas y ciudades en todo el mundo, aprovechando la escala de nuestra plataforma”, indicó.
El anuncio se produce en un momento de creciente competencia dentro del sector de la movilidad autónoma, donde compañías tecnológicas y fabricantes tradicionales buscan posicionarse en un mercado que promete transformar el transporte urbano durante la próxima década.
Wayve destacó que su tecnología de inteligencia artificial está diseñada para adaptarse a distintos entornos de conducción mediante aprendizaje avanzado, reduciendo la necesidad de mapas de alta definición o programación específica para cada ciudad. Esta capacidad podría facilitar una expansión más rápida de los servicios autónomos en comparación con enfoques más tradicionales.
La alianza también profundiza la relación previa entre Wayve y sus nuevos socios. En mayo de 2026, Stellantis y Wayve habían anunciado una colaboración para integrar sistemas avanzados de conducción autónoma en vehículos del fabricante automotriz. Asimismo, Uber y Wayve ya habían adelantado planes para introducir servicios autónomos en ciudades del Reino Unido.
Aunque las compañías no entregaron una fecha específica para el inicio de operaciones comerciales ni detalles financieros del acuerdo, el anuncio representa uno de los movimientos más ambiciosos del sector de la conducción autónoma en 2026 y refuerza la apuesta de las tres empresas por liderar la próxima generación de servicios de movilidad urbana.
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