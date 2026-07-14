Warren Buffett donará toda su participación en Berkshire antes de 2034

Warren Buffett acelerará el ritmo de sus donaciones anuales de acciones de Berkshire Hathaway a las organizaciones benéficas dirigidas por sus tres hijos, con el objetivo de desprenderse por completo de su participación en la compañía antes del 31 de diciembre de 2034.

Por primera vez en dos décadas, Buffett decidió no realizar su donación habitual de mitad de año a la Fundación Gates, ni incluirla entre las organizaciones que recibirán futuras entregas de acciones. La decisión se produce después de que documentos difundidos este año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reavivaran el escrutinio sobre los vínculos de Bill Gates con Jeffrey Epstein.

En su lugar, Buffet -de 95 años- donará un millón de acciones Clase B a la Fundación Sherwood, la Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo, cada una dirigida por uno de sus hijos, según un comunicado difundido este martes. Además, entregará nueve millones de acciones Clase B a la Fundación Susan Thompson Buffett, creada en honor a su fallecida esposa.

“Por supuesto, la mortalidad es impredecible, pero mis acciones restantes serán donadas, de una forma u otra, a estas cuatro fundaciones antes del 31 de diciembre de 2034”, afirmó Buffett. “El objetivo es que las donaciones anuales aumenten para cada una de las tres fundaciones administradas por mis hijos y que la asignación a la Fundación Susan Thompson Buffett crezca a un ritmo algo mayor”.

Actualmente, Buffett posee 188.290 acciones Clase A y 1.162 acciones Clase B de Berkshire Hathaway, participación que lo mantiene entre los principales accionistas de la compañía.

El multimillonario explicó el año pasado que busca acelerar sus donaciones para facilitar a sus hijos la administración de su patrimonio tras su fallecimiento. Hace aproximadamente un año entregó acciones por cerca de US$ 320 millones a cada una de las tres fundaciones administradas por sus hijos y posteriormente se comprometió a donar otros US$ 200 millones adicionales a cada una antes de finalizar ese año.

La Fundación Gates encargó una revisión de sus relaciones pasadas con Jeffrey Epstein y prevé evaluar sus políticas para seleccionar futuras alianzas filantrópicas. Según informó anteriormente The Wall Street Journal, Buffett espera conocer los resultados de esa investigación antes de decidir si volverá a realizar donaciones a esa organización.

En el mercado, las acciones de Berkshire Hathaway acumulan una caída de 8% hasta el lunes desde el máximo histórico alcanzado en mayo del año pasado, cuando Buffett anunció que dejaría el cargo de director ejecutivo. En el mismo período, el índice S&P 500 avanzó 32%.