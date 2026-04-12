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Péter Magyar gana las eleciones en Hungría y pone fin al mandato de Orbán tras 16 años en el poder

Con el 60% de los votos escrutados, Tisza -el partido del opositor Magyar- estaría obteniendo 136 escaños, frente a 56 para Fidesz -la formación del ahora exprimer ministro-.

Por: Karen Flores B. / Foto: Reuters.

Publicado: Domingo 12 de abril de 2026 a las 15:47 hrs.

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<p>Péter Magyar gana las eleciones en Hungría y pone fin al mandato de Orbán tras 16 años en el poder</p>

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