“Es ilegal e inválido”: en décimo aniversario de fallo que rechazó sus reclamaciones sobre mar de China Meridional, Beijing reitera que no lo acepta ni reconoce
EEUU, Filipinas y Japón estuvieron entre los 14 países que el sábado emitieron una declaración para conmemorar el décimo aniversario del fallo de un tribunal internacional que rechazó las reclamaciones de China sobre gran parte del mar de China Meridional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó hoy que no tiene fuerza vinculante.
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