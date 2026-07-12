“Es ilegal e inválido”: en décimo aniversario de fallo que rechazó sus reclamaciones sobre mar de China Meridional, Beijing reitera que no lo acepta ni reconoce

China reiteró su rechazo al fallo arbitral sobre el mar de China Meridional y criticó una declaración conjunta emitida por Estados Unidos y sus aliados con motivo del décimo aniversario de esa decisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que el fallo es “ilegal e inválido” y que no tiene fuerza vinculante, reiterando en un comunicado difundido el domingo que Beijing no lo acepta ni lo reconoce.

EEUU, Filipinas y Japón estuvieron entre los 14 países que el sábado emitieron una declaración para conmemorar el décimo aniversario del fallo de un tribunal internacional que rechazó las reclamaciones de China sobre gran parte del mar de China Meridional.

“Reafirmamos nuestro firme compromiso con el mantenimiento de un Indo-Pacífico libre y abierto, pacífico, estable y basado en normas, sustentado en el derecho internacional”, señalaron los países. “Reiteramos nuestra firme oposición a cualquier acción desestabilizadora o unilateral, incluido el uso de la fuerza o la coerción, que amenace la paz y la estabilidad en la región”.

Ámbito de la ONU

China sostuvo que las disputas relacionadas con la soberanía territorial y la delimitación marítima quedan fuera del ámbito de los mecanismos obligatorios de resolución de controversias previstos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Beijing afirmó que el fallo se ha convertido en una herramienta para que Filipinas amplíe sus reclamaciones marítimas y en un pretexto para que potencias externas intervengan en el mar de China Meridional. También cuestionó si los países que respaldan la decisión estarían dispuestos a renunciar a los derechos marítimos asociados a sus propias islas y arrecifes si se les aplicaran los mismos criterios.

En una declaración separada, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó específicamente el respaldo de Japón al fallo arbitral de 2016 sobre el mar de China Meridional, acusando a Tokio de inmiscuirse en los asuntos regionales y de aplicar un doble estándar respecto de las reclamaciones marítimas.