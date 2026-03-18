Estados Unidos aliviará sanciones a Venezuela para destrabar más petróleo en medio de la guerra con Irán

Washington busca acelerar licencias a petroleras extranjeras, pero expertos advierten que el deterioro de la infraestructura limitará un alza significativa de la producción en el corto plazo.

La administración Trump pretende adoptar medidas adicionales para aliviar las sanciones al sector petrolero de Venezuela, en un esfuerzo por aumentar la producción de crudo mientras la guerra con Irán dispara los precios.

Las medidas, que podrían anunciarse tan pronto como esta semana, incluyen la emisión de más licencias individuales que permitan a empresas extranjeras operar en Venezuela sin infringir las sanciones de Estados Unidos, según personas familiarizadas con el plan que pidieron no ser identificadas porque este no es público.

La administración tambiéndijeron las personas. No está claro si esa medida adoptará la forma de una licencia general.

“La administración ya ha emitido muchas licencias generales para facilitar avances rápidos en las industrias minera y energética”, señaló en un comunicado Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca. “Seguiremos tomando medidas, cuando sea necesario, para restaurar la paz y la prosperidad en Venezuela”.

Entre las compañías que están en posición de recibir autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para operar en Venezuela figuran una filial de la estatal india ONGC Videsh Ltd, la firma con sede en Estocolmo Maha Capital AB y J&F Investimentos, una unidad del gigante brasileño de procesamiento de carne JBS Foods Group, según algunas de las personas.

El Departamento del Tesoro, ONGC Videsh y J&F no realizaron comentarios de inmediato. Maha declinó comentar.

Hasta ahora, la administración Trump solo ha emitido un puñado de licencias como parte de su plan para que empresas privadas inviertan unos US$ 100 mil millones durante la próxima década en la reconstrucción del deteriorado sector petrolero del país. Entre ellas figuran Chevron Corp., BP Plc, Shell Plc, Repsol SA, Eni SpA y Maurel et Prom SA.

La guerra con Irán, sin embargo, está presionando a Washington a acelerar los esfuerzos en Venezuela, hogar de algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Los futuros globales del petróleo se han disparado más de 40% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques, llevando los precios de la gasolina a su nivel más alto desde 2023.

Al igual que otros interesados en regresar, ONGC Videsh tiene cientos de millones de dólares pendientes de cobro por parte de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA. Reactivar operaciones en el país podría permitir a ONGC Videsh alcanzar un acuerdo con PDVSA para recuperar lo que se le adeuda.

En una conference call de resultados del 13 de febrero, el director de finanzas de ONGC Videsh, Vivek Tongaonkar, señaló que la compañía está a la espera de orientaciones del Gobierno de Estados Unidos respecto de Venezuela, y afirmó que “el movimiento va en una dirección positiva”.

Deterioro de la producción y la infraestructura

No está claro si aliviar las sanciones al petróleo venezolano se traducirá en un aumento de producción en el corto plazo. El país actualmente bombea alrededor de 1 millón de barriles diarios, un tercio de su peak de los años ‘90. Desde entonces, la infraestructura energética del país se ha deteriorado de manera significativa, debido a la mala gestión, el abandono, la corrupción y las sanciones.

Francisco Monaldi, director de política energética para América Latina en el Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice, afirmó que Venezuela no está en condiciones de producir suficiente petróleo adicional con la rapidez necesaria para compensar el salto de los precios globales. Espera que Venezuela aumente su producción en no más de un tercio, o 300 mil barriles diarios, en 2026, una gota en el océano de la demanda global.

“Es completamente marginal en el corto plazo”, dijo Monaldi en una entrevista.

Aun así, la administración Trump ha estado presionando para llevar más petróleo al mercado desde cualquier lugar posible. A comienzos de este mes, alivió temporalmente algunas sanciones al crudo ruso que buscaban presionar al Presidente Vladimir Putin para poner fin a su guerra en Ucrania. También ha moderado, por ahora, su presión para que India deje de comprar petróleo ruso.