Trump extiende el plazo para conseguir un acuerdo con TikTok hasta el 16 de diciembre

El presidente volvió a prorrogar el plazo para que ByteDance venda las operaciones de TikTok en EEUU, en medio de negociaciones con Beijing. El acuerdo en discusión incluiría a Oracle y otros inversionistas, mientras crecen las dudas sobre la legalidad de tantos aplazamientos.

El presidente Donald Trump volvió a extender la fecha límite para que la empresa matriz china de TikTok, ByteDance, se deshaga de las operaciones estadounidenses de la plataforma -esta vez hasta el 16 de diciembre-, evitando así un cierre nacional de la aplicación.

Trump firmó este martes una orden ejecutiva para otorgar nuevamente más tiempo para finalizar la venta de la popular aplicación para compartir videos, luego de las recientes conversaciones entre negociadores estadounidenses y chinos que condujeron a un acuerdo marco.

El presidente anunció a la prensa este martes que tenía un acuerdo sobre TikTok con China al salir de la Casa Blanca para una visita de Estado a Reino Unido, pero se negó a identificar a las empresas involucradas. Se espera que Trump hable el viernes con el líder chino, Xi Jinping, sobre el plan.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con CNBC que el acuerdo era similar a los términos comerciales que se habían negociado a principios de año e indicó que creía que Trump y Xi finalizarían el acuerdo esta semana.

“Este acuerdo no se concretaría sin las debidas garantías para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Bessent. “Parece que también pudimos satisfacer los intereses chinos”.

Las operaciones estadounidenses de TikTok estarían controladas por un grupo que incluye a Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz, informó este martes el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el acuerdo.

CNBC informó el martes que Oracle mantendría el contrato de la nube de TikTok según el marco en negociación, que podría cerrarse en un plazo de 30 a 45 días. A lo largo de los años se han planteado múltiples versiones de una solución que implica que Oracle siga siendo socio técnico de TikTok.

Las acciones de Oracle subieron hasta un 5,9% en Nueva York el martes. Las acciones de la compañía han subido un 85% en lo que va de año gracias al auge de su negocio de infraestructura en la nube.

La orden ejecutiva de Trump es la cuarta prórroga que emite desde que entró en vigor en enero una ley de seguridad nacional que obliga a ByteDance a vender el negocio estadounidense de TikTok. Desde entonces, Trump ha ordenado al Departamento de Justicia que no aplique la ley ni penalice a otras empresas que apoyan a TikTok.

Trump concedió otra prórroga a pesar de que la ley de seguridad nacional de 2024 solo permite una prórroga de 90 días. Esta postura ha desafiado el consenso bipartidista que respalda la cláusula de desinversión o prohibición, y ha suscitado dudas sobre la solidez legal de las reiteradas prórrogas del presidente.

Los términos de un nuevo acuerdo potencial y si cumplirían con los requisitos de la ley de seguridad nacional aún no están claros, pero la voluntad de desafiar a Trump legal o políticamente por su enfoque hacia TikTok ha disminuido.

La extensión del martes significa que TikTok puede seguir operando en los EEUU, y socios como Apple Inc. y Google de Alphabet pueden seguir alojando la popular aplicación de video en sus tiendas en línea mientras la administración se toma más tiempo para llegar a un acuerdo con ByteDance sobre una "desinversión calificada" a un propietario no chino.

Aunque ha habido varios compradores interesados ​​en TikTok durante el último año, los funcionarios chinos en Beijing tienen la última palabra sobre cualquier transacción de este tipo y habían manifestado su oposición a un acuerdo tan recientemente como a finales de agosto. Anteriormente, la administración también indicó que estuvo cerca de un acuerdo, pero que este no se materializó.

Antes de que Bessent anunciara esta semana que se había llegado a un borrador de acuerdo, Trump dijo a los periodistas “podemos dejarlo morir” y que “dependía de China”.

La Ley para la Protección de los Estadounidenses frente a Aplicaciones Controladas de Adversarios Extranjeros tenía como objetivo abordar la preocupación de que la popular aplicación, utilizada por aproximadamente la mitad del país, también pudiera ser utilizada por Beijing para manipular la opinión pública y recopilar datos confidenciales sobre los estadounidenses. La medida recibió un amplio apoyo bipartidista y fue promulgada por el entonces presidente Joe Biden.

Pero Trump, quien cree que la aplicación le ayudó a ganar votos jóvenes en las últimas elecciones, se ha mostrado reacio a implementar una prohibición. Más recientemente, Trump ha desestimado por completo las preocupaciones sobre privacidad y seguridad nacional, declarando a la prensa en agosto que están "muy sobrevaloradas". Días antes, la Casa Blanca creó su propia cuenta de TikTok.