Trump extiende el plazo para conseguir un acuerdo con TikTok hasta el 16 de diciembre

El presidente volvió a prorrogar el plazo para que ByteDance venda las operaciones de TikTok en EEUU, en medio de negociaciones con Beijing. El acuerdo en discusión incluiría a Oracle y otros inversionistas, mientras crecen las dudas sobre la legalidad de tantos aplazamientos.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 17:07 hrs.

TikTok redes sociales China Estados Unidos
