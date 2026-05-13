Bancada de diputados "startups" ofician a la CMF por estado de avance del Sistema de Finanzas Abiertas
Encabezados por el RN, Diego Schalper, los legisladores pidieron antecedentes sobre los plazos establecidos, los actos administrativos pendientes y el estado actual del proceso.
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Un grupo transversal de diputados de la denominada "bancada startup” ofició a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para conocer el estado de avance de la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) de la Ley Fintech.
La ofensiva parlamentaria ocurre días después de que el diputado de Renovación Nacional (RN) y presidente de la bancada, Diego Schalper, emplazara públicamente al regulador a acelerar la implementación del modelo de finanzas abiertas que tiene como fecha clave el 3 de julio de 2026.
A través del oficio -que fue extendido al Ministerio de Hacienda- los legisladores pidieron conocer "los plazos establecidos para su implementación; las razones que han generado la demora en la implementación correspondiente; el estado actual de avance del proceso de implementación, indicando las materias, actos administrativos u otros instrumentos que se encuentren pendientes para la entrada en funcionamiento del sistema".
Además, solicitaron una reunión presencial con la presidenta de la CMF, Catherine Tornel para "poder discutir sobre este asunto, idealmente con los antecedentes debidamente remitidos en respuesta a las preguntas antedichas".
El oficio fue suscrito, además de Schalper, por los diputados Marisela Santibáñez (IND), Patricio Briones (PDG), Constanza Schonhaut (FA), Gael Yeomans (FA), Eduardo Durán (RN), Juan Carlos Beltrán (RN), Héctor Ulloa (PPD), Gonzalo Winter (FA), Raúl Leiva (PS), Pier Karlezi (PNL) y Andrea Parra (PPD).
La bancada destacó que la solicitud busca empujar una implementación correcta del SFA, al que calificaron como una “una herramienta clave para promover mayor competencia, innovación, inclusión financiera y mejores condiciones para los usuarios del sistema financiero”.
“Hemos remitido este oficio no solo porque nos interesa la pronta implementación de la ley, sino que además porque estamos convencidos de que un sistema de finanzas abiertas mejora el acceso al crédito para las familias de clase media y de los sectores vulnerables”, señaló Schalper.
La diputada Marisela Santibáñez afirmó que “vamos a empujar con fuerza que el sistema de finanzas abiertas se implemente a la brevedad”.
La bancada también pidió información sobre estándares tecnológicos, mecanismos de interoperabilidad y resguardos de protección de datos asociados al sistema.
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