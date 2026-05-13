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Bancada de diputados "startups" ofician a la CMF por estado de avance del Sistema de Finanzas Abiertas

Encabezados por el RN, Diego Schalper, los legisladores pidieron antecedentes sobre los plazos establecidos, los actos administrativos pendientes y el estado actual del proceso.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 12:24 hrs.

sistema financiero FinTech Hacienda CMF Congreso José Tomás Rodríguez
<p>Bancada de diputados "startups" ofician a la CMF por estado de avance del Sistema de Finanzas Abiertas</p>

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