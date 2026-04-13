Banco Santander activa créditos para PYME con ventas inferiores a UF 2.500

La iniciativa cuenta con tres meses de gracia para el 100% de los préstamos, independiente del monto o del plazo solicitado para el total de los créditos.

La contingencia económica nacional e internacional llevó a una serie de actores del mercado financiero a adoptar medidas.

Recientemente, Banco Santander lanzó el crédito “Fogape Impulsa”, que está orientado en financiar capital de trabajo con foco en micro y pequeñas empresas cuyas ventas anuales sean menores a UF 2.500 (poco menos de $ 100 millones).

“Es un crédito de capital de trabajo con garantía Fogape, 100% digital y con aprobación acelerada, que nace para apoyar a las empresas que hoy necesitan liquidez para su operación”, explicó a DF la entidad.

La iniciativa contempla hasta tres meses de gracia para el 100% de los créditos, independiente del monto o del plazo solicitado para el total de los préstamos. “Además, contamos con una tasa especial para los créditos más pequeños -bajo 50 UF y hasta 24 meses- lo que complementa las condiciones preferenciales de esta campaña”, precisó el gerente de retail customers de Santander Chile, Marco Cauduro.

Consultado por la meta de esta campaña en materia de colocaciones, Cuaduro sostuvo: “Nuestro objetivo es apoyar al mayor número posible de PYME con este crédito de capital de trabajo con garantía Fogape (...), nuestro propósito es contribuir al desarrollo de estos negocios, que son clave para el dinamismo de la economía chilena”.