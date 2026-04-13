Banco Santander activa créditos para PYME con ventas inferiores a UF 2.500
La iniciativa cuenta con tres meses de gracia para el 100% de los préstamos, independiente del monto o del plazo solicitado para el total de los créditos.
Noticias destacadas
La contingencia económica nacional e internacional llevó a una serie de actores del mercado financiero a adoptar medidas.
Recientemente, Banco Santander lanzó el crédito “Fogape Impulsa”, que está orientado en financiar capital de trabajo con foco en micro y pequeñas empresas cuyas ventas anuales sean menores a UF 2.500 (poco menos de $ 100 millones).
“Es un crédito de capital de trabajo con garantía Fogape, 100% digital y con aprobación acelerada, que nace para apoyar a las empresas que hoy necesitan liquidez para su operación”, explicó a DF la entidad.
La iniciativa contempla hasta tres meses de gracia para el 100% de los créditos, independiente del monto o del plazo solicitado para el total de los préstamos. “Además, contamos con una tasa especial para los créditos más pequeños -bajo 50 UF y hasta 24 meses- lo que complementa las condiciones preferenciales de esta campaña”, precisó el gerente de retail customers de Santander Chile, Marco Cauduro.
Consultado por la meta de esta campaña en materia de colocaciones, Cuaduro sostuvo: “Nuestro objetivo es apoyar al mayor número posible de PYME con este crédito de capital de trabajo con garantía Fogape (...), nuestro propósito es contribuir al desarrollo de estos negocios, que son clave para el dinamismo de la economía chilena”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Mercado inmobiliario en Santiago: estudio detecta “reequilibrio” hacia la vivienda para uso propio
Ventas partieron el año con repunte de 7% anual, impulsado por efecto del subsidio a la tasa. “El inicio de 2026 demuestra que existe un mercado más alineado con la demanda real de vivienda que con la lógica de inversión”, dijo la consultora Tinsa by Accumin.
Startup que desarrolla una alternativa farmacológica al trasplante de hígado levanta capital con family offices chilenos
Spectrum Regenerative usará los recursos para completar los estudios que exige la FDA para iniciar ensayos clínicos en EEUU. Desde octubre es liderada por un chileno.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete