BancoEstado recibe financiamiento de US$ 500 millones para cartera climática y créditos para mujeres
Los recursos fueron otorgados a un plazo de 15 años.
Este martes, BancoEstado anunció la obtención de un financiamiento por US$ 500 millones a 15 años plazo otorgado por HSBC, Standard Chartered y JPMorgan. Este último, actuando además como coordinador y facility agent, garantizado por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), perteneciente al Grupo Banco Mundial.
Este financiamiento permitirá robustecer la cartera climática del banco y, al mismo tiempo, ampliar significativamente el acceso al financiamiento para mujeres en Chile, señaló la entidad en un comunicado de prensa.
De acuerdo con BancoEstado, el financiamiento recibido se alínea con los objetivos de impulsar proyectos verdes y climáticos; ampliar el crédito hipotecario con subsidio habitacional para mujeres; y aumentar el financiamiento para micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres.
La firma de este financiamiento fue celebrada recientemente en Washington DC, Estados Unidos, entre BancoEstado, MIGA y los tres bancos partícipes. En esta instancia, BancoEstado fue representado por la vicepresidenta, Verónica Kunze, junto al gerente general de Finanzas, Jaime Fernández, y por el gerente de Negocios Internacionales, Marcelo Henríquez.
