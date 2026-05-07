Catherine Tornel aplica nuevos cambios en la CMF y ajusta la estructura interna del organismo
Se integrarán las direcciones generales de regulación de conducta de mercado y de regulación prudencial en una única dirección general de regulación, entre otras modificaciones.
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Nuevas modificaciones en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tras la salida de Daniel García como director general de supervisión de conducta de mercado; de Nancy Silva como directora general de estudios; y de José Antonio Gaspar como director general jurídico.
El Consejo de la CMF, presidido por Catherine Tornel, aprobó este jueves por unanimidad una serie de ajustes a su estructura, que entrarán en vigor desde mañana viernes 8 de mayo.
Según informó el oganismo, se integrarán las direcciones generales de regulación de conducta de mercado y de regulación prudencial en una única dirección general de regulación, que estará a cargo de Francisco Cabezón, actual director general de regulación prudencial.
Del mismo modo, Tornel nombró al actual director de regulación de conducta de mercado, Patricio Valenzuela, a cargo de la dirección general de supervisión de conducta de mercado.
Además, las direcciones de licenciamiento prudencial y de licenciamiento de conducta, que eran parte de las respectivas direcciones generales de regulación, se unifican en un area de licenciamiento que dependerá directamente del Consejo.
Se creará la dirección de regulación prudencial de seguros, la que dependerá directamente del director general de regulación. También, el área internacional, que dependía directamente del Consejo de la CMF, pasa a depender de la dirección general de estudios.
"El objetivo de los cambios es dotar a la institución de mayor agilidad y contar con una estructura que facilite el adecuado cumplimiento y balance de sus mandatos, al tiempo que permita responder a los nuevos desafíos del mercado financiero y del regulador", dijo la CMF en un comunicado.
"Asimismo, estos ajustes se hacen cargo de las recomendaciones internacionales, en cuanto el denominado modelo 'twin peaks', implementado en Chile, releva la conveniencia de la separación de roles en la supervisión prudencial y de conducta de mercado, no así para la regulación, en la que es importante aplicar procesos y criterios uniformes", agregó.
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