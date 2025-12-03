Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Cooperación y pago de US$ 6 millones: las claves para Fiscalía en el cierre del fraude de divisas en Itaú

Este lunes, se condenó por lavado de activos al exsubgerente de FX del banco, Rodrigo Flores. Para el Ministerio Público, la entrada en vigor de la nueva Ley de Delitos Económicos fue relevante para el desenlace de la causa en nueve meses.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 hrs.

Fiscal fiscalía fraude Cristóbal Muñoz
<p>El fiscal de Las Condes, Manuel Zara. Foto: Julio Castro</p>

El fiscal de Las Condes, Manuel Zara. Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Jara lanza plan para repactar con mayores plazos y menores tasas los créditos de cerca de 1 millón de personas sobreendeudadas o en Dicom
2
Mercados

UBS y un triunfo de Kast: “No creo que el capital que salió vuelva en un 100% porque la mentalidad del chileno cambió”
3
Economía y Política

Kast y Jara protagonizan el más duro debate de la campaña con tensas acusaciones cruzadas en encuentro Archi
4
Empresas

Después de su retiro de Quiñenco: Andrónico Luksic viaja a China y sella su salida de consejo de líderes empresariales de Shanghái
5
Empresas

Sura se querella por fraude y estafa como parte del proyecto inmobiliario Reserva Oriente en Vitacura
6
Empresas

Cencosud se rinde ante Municipalidad de Vitacura y pone fin a su mall tras revés regulatorio
7
DF LAB

El lapidario diagnóstico de exdirector de Inapi: “Chile crea empresas, pero con poco valor agregado”
8
Regiones

Premio Nobel y astrónomos mundiales piden a Boric detener proyecto de AES Andes por amenaza a Observatorio Paranal
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Entre Códigos Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete