Global66 supera los US$ 1.000 millones transados en el primer trimestre y acelera expansión regional

La firma destacó además que el 70% de las transferencias internacionales se liquidó en menos de cinco minutos, mientras que cerca del 40% del volumen total se concentró en corredores entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Global66 continúa consolidando su presencia en América Latina. La fintech de origen chileno informó que durante el primer trimestre de 2026 superó por primera vez los US$ 1.000 millones en volumen total transado en un semestre, alcanzando US$ 1.382 millones procesados a través de su plataforma.

El resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las transferencias internacionales, que sobrepasaron los US$ 580 millones en el período. En total, la compañía procesó cerca de 730 mil transacciones durante el trimestre, equivalentes a más de 8 mil operaciones diarias.

“El foco en la industria fintech ya no está solo en crecer, sino en quién logra conectar mejor los mercados y reducir las fricciones para los usuarios”, señaló Tomás Bercovich, CEO de Global66.

La firma destacó además que el 70% de las transferencias internacionales se liquidó en menos de cinco minutos, mientras que cerca del 40% del volumen total se concentró en corredores entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Chile lidera y Colombia se acelera

Por mercados, Chile se mantuvo como la principal operación de Global66, con más de US$ 250 millones en transferencias internacionales y cerca de 600 mil operaciones durante el trimestre.

Colombia fue el país con mayor aceleración, registrando un crecimiento de 2,5 veces interanual y posicionándose como el segundo mercado en volumen para la compañía. Argentina, en tanto, mostró un crecimiento de más de 6,5 veces en los últimos dos años, mientras que Perú anotó un alza cercana al 70% interanual.

Según la fintech, estas dinámicas responden a cambios estructurales en la región, como el aumento del trabajo remoto, la expansión del comercio de servicios y el uso creciente de múltiples monedas.

En Chile, los principales destinos de las transferencias realizadas a través de la plataforma fueron Estados Unidos, España y Colombia, vinculadas a viajes, estudios en el extranjero, pagos a proveedores y servicios profesionales.

La compañía también destacó el avance en el uso de su Smart Card para transacciones internacionales, cuyo volumen superó los US$ 20 millones durante el trimestre.

“Hoy vemos clientes que no solo transfieren dinero, sino que también pagan servicios, viajan y operan en distintas monedas desde una sola cuenta”, agregó Bercovich.