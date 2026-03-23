Hites redobla apuesta por el negocio financiero y lanzará tarjeta de crédito abierta con Visa

Mientras el retail financiero muestra resultados dispares en sus distintos actores, la industria comienza a reordenar sus alianzas. En ese contexto, Empresas Hites selló un acuerdo con Visa para ingresar al modelo de tarjetas de crédito abiertas, con un lanzamiento previsto para el segundo semestre de 2026.

El nuevo producto permitirá operar tanto en comercios nacionales como internacionales, apalancado en la red global de la compañía de pagos, lo que amplía de forma relevante el alcance de uso respecto del modelo tradicional del retailer.

La iniciativa forma parte del plan de la firma para fortalecer su negocio financiero y avanzar hacia un esquema más competitivo en medios de pago.

Bajo este acuerdo -que tendrá una duración inicial de siete años- la compañía proyecta emitir más de 300 mil tarjetas hacia 2028, con un crecimiento progresivo en su colocación.

El gerente general de Hites, Felipe Longo, explicó a DF que “la meta de más de 300 mil tarjetas hacia 2028 responde a un crecimiento progresivo. El primer año va a estar enfocado en instalar el producto y construir una base sólida. Después, en la medida que el producto se consolide, vamos a ir escalando”.

En esa línea, agregó que “las colocaciones irán creciendo gradualmente, en línea con una estrategia prudente y sostenible, priorizando la calidad de cartera y la correcta evaluación de riesgo”.

El paso hacia una tarjeta abierta marca un cambio relevante en el modelo de negocio. Según Longo, “el producto tiene un impacto esperado positivo, ya que se amplía la posibilidad de uso del crédito para comprar en más comercios, aumentando el crédito promedio por cliente”, junto con señalar que “la frecuencia de uso de la tarjeta se multiplica varias veces comparado con una tarjeta cerrada”.

Asimismo, subrayan que “los clientes la priorizan más, y hay una tendencia de mejor comportamiento de pago en tarjetas abiertas”, lo que refuerza el atractivo de este tipo de productos en un mercado que ha evolucionado en las últimas décadas.

Capturar nuevos segmentos

En cuanto al público objetivo, la estrategia considera tanto profundizar la relación con su base actual como captar nuevos segmentos. “Por un lado, clientes actuales que tienen otra tarjeta prioricen el uso de la Tarjeta Hites y no emigren de nuestro ecosistema financiero. Por otro lado, pasa a ser un producto mucho más atractivo para atraer nuevos clientes”, explicó el ejecutivo de Hites.

En particular, la compañía apunta a ampliar el acceso al crédito. “Será una herramienta para incorporar nuevos segmentos, especialmente aquellos con menor acceso al crédito”, señaló Longo, quien agregó: “Hites cumple un rol de dar acceso a crédito a personas que usualmente son postergadas por el resto del sistema”.

Respecto de la elección de Visa como socio, Hites explicó que este actor se destacó por tres aspectos, entre ellos la preferencia de los clientes, su conocimiento del retail financiero local y la experiencia del equipo en el desarrollo de propuestas de valor.