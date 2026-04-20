Informe de BofA: gestores elevan liquidez y apuestan por commodities ante volatilidad del petróleo

Los niveles de caja subieron a 7,4%, por encima del promedio histórico de 5,4%, “reflejando menor disposición a tomar riesgo”.

Un giro hacia posiciones más defensivas y una mayor exposición a materias primas está marcando la estrategia de los inversionistas en medio de un entorno global incierto y crecientes riesgos asociados a tensiones geopolíticas, reveló la última encuesta de gestores globales de fondos de Bank of America (BofA), a la que accedió DF.

La firma sostuvo que el conflicto en Medio Oriente puso fin a un optimismo desmedido de los últimos meses en el mercado financiero y, con ello, las expectativas de crecimiento global han caído con fuerza durante abril.

Si en marzo solo el 7% de los inversionistas anticipaba una economía global más sólida en los próximos 12 meses, ahora el balance bajó a 36%, el nivel más bajo desde agosto de 2025.

Esto ha llevado a una migración en los portafolios, que poco a poco va dejando huella. De acuerdo con el sondeo, los niveles de caja de los inversionistas subieron a 7,4%, muy por encima del promedio histórico de 5,4%, “reflejando menor disposición a tomar riesgo”.

A la par, BofA sostiene que aumentó la demanda por coberturas ante eventuales caídas bursátiles, en línea con un escenario de mayor cautela.

En este contexto, los inversionistas están rotando sus carteras hacia commodities y compañías exportadoras, posicionándolas como la estrategia favorita para los próximos seis meses.

De hecho, en los mercados andinos -que incluyen a Chile, Perú y Colombia- el principal riesgo identificado dejó de ser el cobre y pasó a ser el petróleo, lo que refleja la creciente sensibilidad de estos activos a las fluctuaciones energéticas.

Respecto del precio del petróleo Brent hacia fin de año, el 28% espera que supere los US$ 90 por barril.

Con todo, consultados por el mayor riesgo de cola, el 44% de los inversionistas mencionó “los conflictos geopolíticos”, aumentando desde el 37% que se evidenció en marzo. En febrero, la mayor amenaza era una posible burbuja de inteligencia artificial (IA) y hoy esa categoría representa solo un 5%.