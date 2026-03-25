La sentida despedida de Ana Botín a Claudio Melandri: “Su contribución ha sido fundamental para Santander”
La presidenta del grupo financiero español destacó el paso del ejecutivo chileno por la entidad.
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La presidenta del Grupo Santander, Ana Botín, tuvo sentidas palabras de despedidas para el histórico ejecutivo de Banco Santander Chile, Claudio Melandri, quien dejará la entidad financiera después de 37 años en el grupo español y fue reemplazado por el destacado economista y expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara.
"Claudio (Melandri) es un ejemplo de meritocracia y esfuerzo. Empezó como ejecutivo de empresas en una sucursal en Santander Chile y fue ascendiendo y asumiendo responsabilidades cada vez más amplias y complejas, incluso pasó dos años en Venezuela hasta llegar a CEO y posteriormente en los últimos ocho años", destacó Botín en un correo a los trabajadores de la entidad.
Botín agregó que "su contribución ha sido fundamental para consolidad a Santander como el banco líder en el país, con un fuerte enfoque en la innovación, el cliente y el compromiso con la sociedad. En nombre de todos los que formamos parte de Grupo Santander: muchas gracias, Claudio".
Cabe recordar que, más allá del cambio en la presidencia de Santander Chile, el country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, sigue al mando de la entidad.
Meritocracia
Este último, también tuvo palabras de afecto hacia Melandri en su cuenta de LinkedIn.
"Hay trayectorias que hablan por sí solas. Y la carrera de Claudio Melandri es una de ellas: refleja la cultura de meritocracia que se vive en Santander, donde el compromiso y los resultados abren camino. Llegó por un aviso en el diario. Entró a una sucursal y, a partir de su trabajo, consistencia y entrega, fue construyendo una carrera de 37 años que demuestra lo que significa crecer por mérito", destacó Trautmann.
"Recorrió distintas áreas, asumió nuevos desafíos y terminó liderando el banco en Chile en una etapa clave de su desarrollo. Fue uno de los protagonistas de esa transformación, formador de talento y un líder que entendió que los resultados sostenibles se construyen con equipos sólidos", añadió.
Finalmente, indicó que "muchos tuvimos la oportunidad de trabajar con él y aprender de su forma de liderar: cercana, directa y siempre con foco en hacer que las cosas pasen y con el cliente siempre al centro".
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