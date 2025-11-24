Las sucursales de los bancos BICE y Security ya comienzan a atender clientes como una sola institución
De esta manera, la entidad fusionada cuenta con 42 sucursales a lo largo de Chile.
En camino a ser una sola institución, la red de sucursales de los bancos BICE y Security, comenzó a operar como una sola, es decir, clientes de ambas entidades podrán realizar sus trámites y ser atendidos en las oficinas de los mencionados bancos.
Este hito es uno de los primeros avances concretos en el proceso de integración tras la fusión por absorción por parte de Bicecorp a Grupo Security y uno de los primeros beneficios para los usuarios de ambos bancos.
En las primeras semanas de implementación de esta nueva modalidad, más de 1.000 clientes han sido atendidos de esta manera.
De esta manera, la entidad fusionada cuenta con 42 sucursales a lo largo de Chile, ya que Banco Security registró 18 oficinas y Banco BICE 24 sucursales hasta septiembre de este año, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Banco BICE destacó que el proceso de integración continuará avanzando de manera progresiva, con foco en fortalecer y ampliar la cobertura para integrar a dos millones de clientes del nuevo grupo financiero.
