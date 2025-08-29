Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años

Desde 2020 a 2025, la renta familiar mínima requerida para una vivienda de UF 4 mil, con 20% de pie y a 20 años de plazo, pasó de $ 2.080.000 a $ 3.140.000.

Por: Sofía Pumpin

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Reconocida cadena de cafeterías de Pucón sumará 24 locales en Chile y evalúa internacionalizar el negocio
2
Señal DF

David Bravo y debate con Andrea Repetto: “Definitivamente pienso que seguimos en una crisis del mercado laboral”
3
DF MAS

Reino Unido: el nuevo destino de Isabella Luksic
4
Economía y Política

¿Más espacio de gasto para Hacienda? Expertos revisan al alza dos de los principales parámetros para diseñar el Presupuesto 2026
5
DF MAS

El 40% al que se aferra LarrainVial
6
DF MAS

Toteat quiere comerse Latam: cierra ronda de US$ 7,4 millones
7
DF MAS

Con la dirección de Boris Quercia, TVN vuelve a las teleseries: sólo se verán en el celular
8
DF MAS

El repunte del negocio de cannabis donde participa Agustín Huneeus Jr. en EEUU
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete