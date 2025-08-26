IPSA busca dar la revancha a los 8.900 puntos mientras Wall Street sopesa nueva disputa iniciada por Trump

Después de anotar su récord número 42 del año, el índice chileno subía 0,2% en la apertura de este martes. En EEUU, la curva de rendimientos del Tesoro se empinaba: las tasas cortas bajaban, pero las largas subían.

La bolsa chilena abrió este martes ligeramente al alza este martes y en busca de nuevos máximos históricos, frente al inmovilismo de la renta variable estadounidense, después de que Donald Trump dijera que removerá de su cargo a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.

Después de tocar ayer los 8.900 puntos intradía y anotar su récord número 42 del año, el S&P IPSA abrió con un nuevo avance, esta vez de 0,2% hasta los 8.896,96 puntos. La acción con mejor desempeño era Latam (1,3%), que ayer cerró con la mayor capitalización bursátil de la plaza.

En Wall Street, los principales índices no mostraban cambios relevantes, tras cerrar ayer con pérdidas. La curva de rendimientos del Tesoro se empinaba: las tasas cortas bajaban, pero las largas subían.

"Los mercados estadounidenses se han visto afectados por las declaraciones impulsivas del presidente Trump ... Su última jugada vino en forma de destitución de la gobernadora Cook por presuntas irregularidades en la obtención de préstamos hipotecarios, aunque la legalidad de la medida sigue sin estar clara", comentó el head de mercados en Interactive Investor, Richard Hunter.

"A los inversionistas les sigue preocupando que, al seguir socavando poco a poco la credibilidad y la independencia del banco central, se pueda erosionar lentamente, lo que a su vez sería negativo para la confianza del mercado, los consumidores y las empresas", explicó.

En minutos se publicará el índice de confianza del consumidor del Conference Board. Mañana miércoles post cierre de mercados se darán a conocer los resultados de Nvidia.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 0,8%, nuevamente golpeado por el francés CAC 40 (-1,6%), que resiente la crisis política y fiscal del país galo. En Londres, el FTSE 100 bajaba 0,5%.

Asia revirtió una parte de las fuertes ganancias del lunes: el Nikkei japonés cayó 1%, el Hang Seng de Hong Kong se contrajo 1,2% y el CSI 300 de China continental retrocedió 0,4% al cierre de la jornada.