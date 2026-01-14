IPSA cae en primeros negocios frente a cautela internacional y tras rápida escalada sobre los 11.200 puntos
El temor geopolítico se hace un poco más presente cada día, mientras la Casa Blanca evalúa intervenir Irán ante las intensas protestas dentro del país. En este contexto, y también por una serie de otros factores, los traders seguían comprando oro y plata.
Noticias destacadas
La Bolsa de Santiago llegaba a mitad de semana algo más calmada, ya que el clima internacional no ofrece grandes soportes para proseguir con las compras, sino más bien material para la cautela.
El S&P IPSA bajaba 0,3% hasta los 11.224,44 puntos en la apertura de este miércoles, con aires de tomarse un descanso en una semana donde sólo ha sabido de nuevos máximos históricos. SQM-B (-1,5%) devolvía una parte de sus fuertes ganancias.
Los futuros del Nasdaq 100 perdían 0,5%, los del S&P 500 0,3% y los del Dow Jones 0,2% en el mercado derivado; mientras que en Europa continental, el Euro Stoxx 50 bajaba 0,2%, aunque en Londres, el FTSE 100 ganaba 0,4%.
En Japón, el Takaichi trade sigue al rojo vivo. Tras confirmarse que la primera ministra llamará a elecciones anticipadas, el Nikkei escaló 1,5% a nuevos máximos históricos. Sólo esta semana (con lunes feriado) el índice ha subido 4,6%.
China, por su parte, vio desempeños mixtos, ya que el hongkonés Hang Seng aumentó 0,6%, pero el CSI 300 continental disminuyó 0,4%.
El temor geopolítico se hace un poco más presente cada día, mientras la Casa Blanca evalúa intervenir Irán ante las intensas protestas dentro del país. En este contexto, y también por una serie de otros factores, los traders seguían comprando oro y plata, que cotizan en nuevos máximos.
En breve se darán a conocer en EEUU los precios al productor y las ventas minoristas de noviembre (y también los rezagados de octubre, en este último caso). El IPC de diciembre publicado este martes vino en gran medida alineado con los pronósticos, y apenas influyó en los mercados de tasas.
