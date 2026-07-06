Ciberseguridad, riesgo de mercado y geopolítica: las principales preocupaciones de ejecutivos y directores de empresas

Encuesta de la Asociación de Auditores Externos y FAE UDP sostuvo que el 13,3% de las firmas que sufrieron un incidente en el último año declararon no contar con políticas para enfrentarlos.

La ciberseguridad se instaló en el primer lugar del mapa de riesgos corporativos del mercado chileno, de acuerdo con la última encuesta elaborada por la Asociación de Auditores Externos de Chile (AE) y la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales (FAE UDP).

Entre las principales conclusiones del sondeo -que incluyó las respuestas de 207 directores y ejecutivos de empresas- destacó que el 45,9% de los encuestados respondió que los ataques cibernéticos son la principal amenaza que enfrentan las empresas, evidenciando un salto de 18 puntos porcentuales respecto del 27,9% registrado en 2025.

Tras la ciberseguridad se ubicaron el riesgo de mercado -asociado a tasas de interés, tipo de cambio, inflación y volatilidad-, con 43% de las menciones, y el deterioro geopolítico con 33,3%. El riesgo de crédito también escaló desde 10,6% a 25,6%. En contraparte, retrocedieron los cambios regulatorios y legales (de 37% a 22,7%) y la inestabilidad política interna (de 22,6% a 11,1%).

El sondeo aplicado entre abril y mayo también dio cuenta de algunas amenazas que suelen dominar el debate público se mostraron más relegados en las preocupaciones de los directivos. Por ejemplo, la desinformación y la combinación de cambio climático, desastres naturales y crisis sanitarias figuraron al final de la lista, con 3,9% de las menciones cada una, seguidas por las falencias en el gobierno corporativo (4,3%).

"Los resultados evidencian que la agenda de riesgos de las empresas está cambiando. La ciberseguridad, el riesgo de mercado y el riesgo de crédito aparecen con más fuerza, lo que obliga a las organizaciones a revisar sus controles, anticiparse a escenarios más complejos y fortalecer sus políticas de gestión de riesgos", señaló el presidente de la AE, Arturo Platt.

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Gestión de riesgos

Sin embargo, la preocupación por lo cibernético no es sólo percepción de futuro. El 54,6% de los encuestados declaró que en su empresa ocurrió un evento de riesgo en los últimos 12 meses y dentro de ese grupo, el incidente más frecuente fue justamente el de la ciberseguridad (19,5%), seguido por riesgo de mercado (16,8%). Además, el 70,1% consideró que las compañías están hoy más expuestas a ataques que hace un año, cifra que en 2025 llegaba a 61,5%.

El estudio también expuso una brecha en la gestión. Entre quienes enfrentaron algún evento de riesgo en el último año, solo el 38,1% declaró contar con políticas y procedimientos formalmente definidos y alineados con la estrategia corporativa, mientras que un 13,3% reconoció no tenerlos pese a haber sufrido un incidente.

En el frente externo, la guerra comercial, el proteccionismo y las sanciones económicas encabezan las amenazas internacionales (42% de las menciones), seguidas por los conflictos bélicos o el escalamiento de tensiones (26,6%).

En lo económico, la desaceleración o recesión mundial es el evento que más elevaría los riesgos (32,4%), delante de las disrupciones en las cadenas globales de suministro (26,6%), una inquietud que en minería alcanzó al 61,5% de los encuestados.

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Por sectores

En 2026, la ciberseguridad fue el riesgo más mencionado en tres industrias: banca, seguros e instituciones financieras; tecnología y telecomunicaciones; y salud. Se trata de un giro respecto de 2025, cuando en esos rubros encabezaban los cambios regulatorios y legales.

El riesgo de mercado, en tanto, lideró las menciones en construcción e inmobiliaria, minería y transporte, logística y almacenaje. En construcción e inmobiliaria ya ocupaba el primer lugar en 2025, algo que -según el reporte- se condice "con la delicada situación que enfrenta el rubro, en donde la evolución de precios clave de la economía como la tasa de interés juegan un rol crucial".

El deterioro geopolítico-geoeconómico, por su parte, fue el más mencionado en 2026 en energía, gas y agua y en actividades de consultoría y de servicios.

Inteligencia Artificial

Asimismo, la inteligencia artificial (IA) aparece como un fenómeno de doble filo. Si bien, el 54,6% cree que sus amenazas emergentes amplifican los riesgos de las empresas -la opción más mencionada- aunque el 48,8% sostuvo que la tecnología contribuía a mejorar la gestión de riesgos en áreas clave.

En paralelo, su adopción avanzó con el 81,7% de las compañías utlizando IA, mayoritariamente en pilotos o fase inicial.

"Las empresas chilenas están enfrentando un mapa de riesgos distinto, más complejo y menos predecible. La ciberseguridad, el riesgo de mercado, el crédito y la incertidumbre geoeconómica ya no son amenazas abstractas: están afectando directamente la operación, el financiamiento y la continuidad de los negocios", sostuvo a DF el decano de la FAE UDP, Mauricio Villena.

Finalmente, los resultados de la encuesta serán presentados el 9 de julio en la Facultad de Economía de la UDP, en una actividad que reunirá entre algunas expositoras a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, Francisca Yáñez (directora del Banco Santander) y Dafne González (directora de Mall Plaza).