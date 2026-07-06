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Ciberseguridad, riesgo de mercado y geopolítica: las principales preocupaciones de ejecutivos y directores de empresas

Encuesta de la Asociación de Auditores Externos y FAE UDP sostuvo que el 13,3% de las firmas que sufrieron un incidente en el último año declararon no contar con políticas para enfrentarlos.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 12:21 hrs.

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<p>Ciberseguridad, riesgo de mercado y geopolítica: las principales preocupaciones de ejecutivos y directores de empresas</p>

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