Compañía de software para minería Workmate prepara salida a la Bolsa de Santiago a través de ScaleX
Apunta a recaudar US$ 3 millones para financiar su expansión internacional. La operación es asesorada por Vector Capital y el estudio de abogados Dalgalarrando y Cía.
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Una nueva empresa se prepara para tocar la campana y listarse en la Bolsa de Santiago a través del programa ScaleX, orientado a compañías medianas y de crecimiento que buscan financiamiento en el mercado financiero.
Se trata de Workmate, firma chilena ligada al desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios para la gran minería, que alista su ingreso a la plaza bursátil local.
La operación se realizará mediante un aumento de capital en bolsa por cerca de US$ 3 millones. Aunque la valorización aún se encuentra en proceso, de acuerdo con conocedores del proceso, el monto equivale a alrededor del 10% de sus acciones post-money, es decir, después de haber recibido la inyección de capital.
Para su salida a la bolsa, Workmate cuenta con la asesoría de Vector Capital como banco de inversión y posterior corredora colocadora de las acciones, mientras que el estudio de abogados Dalgalarrando y Cía. es el patrocinador de la operación.
Quienes siguen el proceso aseguraron que el precio por acción se definirá a fines de mayo, mientras que en junio comenzaría el roadshow entre inversionistas privados e institucionales. Preliminarmente, la colocación se proyecta para inicios del cuarto trimestre.
La emisión estaría despertando el interés del mercado, ante la exposición de Workmate al boom minero y, especialmente, el cobre. Ante el tamaño de la operación, se espera que la colocación se realice entre un grupo acotado de inversionistas.
Se espera que en junio comience el roadshow entre inversionistas privados e institucionales. La colocación sería a inicios del cuarto trimestre.
Expansión internacional
Con contratos con compañías como BHP y Codelco, el negocio de Workmate está vinculado a soluciones laborales, logísticas y tecnológicas para identificar, acreditar y controlar el acceso de trabajadores.
En esta línea, los recursos levantados en su salida en bolsa serían destinados principalmente a financiar su expansión hacia países con fuerte industria minera.
La hoja de ruta que se socializa con potenciales inversionistas considera destinos como Perú, Argentina y México, además de mercados más desarrollados como Australia.
La sexta salida
Consultado por DF, el socio de Dalgalarrando y Cía, Felipe Dalgalarrando, señaló que Workmate “vende alrededor de US$ 30 millones anuales, con contratos de largo plazo, y que tiene por objetivo, con los fondos recaudados, expandirse regionalmente en aquellos países que tengan mayor vocación minera”.
De concretarse, se convertiría en la sexta compañía en listarse en la bolsa mediante ScaleX y en la primera proveedora de la minería con foco en el desarrollo de software.
De esta manera, hasta la fecha, se han canalizado US$ 16,7 millones en financiamiento para este tipo de empresas. “La última colocación en ScaleX fue de Buydepa, en enero de 2025, que superó en un 10% lo previsto, alcanzando $ 3.300 millones de financiamiento”, explicó a DF el gerente de desarrollo empresarial de nuam, Jaime Herrera.
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