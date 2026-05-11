El regulador español sanciona con una millonaria multa a Gerard Piqué por uso de información privilegiada

A Piqué se le sindica como destinatario de la información que utilizó para realizar operaciones bursátiles. (Foto: Reuters)

Al exdefensa de la selección española Gerard Piqué y a Francisco José Elías se les acusa de uso de información privilegiada relacionada con el plan de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services en 2021.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) multó al exdefensa de la selección española Gerard Piqué y a Francisco José Elías por el uso de información privilegiada relacionada con el plan de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services en 2021, dijo el regulador el lunes.

Piqué, propietario del FC Andorra y fundador del formato de fútbol 7 Kings League, se enfrenta a una sanción que duplica la de Elías, lo que refleja su papel como destinatario de la información que utilizó para realizar operaciones bursátiles, en un caso poco habitual de acusaciones de uso de información privilegiada contra una figura deportiva de alto perfil.

La CNMV multó a Elías con 100.000 euros (US$ 113.507) por compartir ilegalmente información privilegiada y a Piqué con 200.000 euros (US$ 227.014) por utilizar esa información para comprar 104.166 acciones de Aspy el 20 de enero de 2021.

La información privilegiada, relativa a las negociaciones sobre la oferta prevista de Atrys Health por Aspy Global Services, se hizo pública dos días después.

El regulador señaló que Piqué vendió las acciones el 27 de enero de 2021, obteniendo un beneficio económico.

Según los datos históricos de LSEG, las acciones de Aspy cerraron a 2,36 euros por acción el 20 de enero y a 2,80 euros por acción el 27 de enero de 2021.

Aplicado al número de acciones negociadas, esto supone una ganancia estimada de unos 45.800 euros.

La resolución tiene fecha del 22 de abril y las sanciones son definitivas en el proceso administrativo, aunque aún pueden ser impugnadas ante la Audiencia Nacional española.