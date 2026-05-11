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El regulador español sanciona con una millonaria multa a Gerard Piqué por uso de información privilegiada

Al exdefensa de la selección española Gerard Piqué y a Francisco José Elías se les acusa de uso de información privilegiada relacionada con el plan de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services en 2021.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 11 de mayo de 2026 a las 15:24 hrs.

Multas Fútbol
<p>A Piqué se le sindica como destinatario de la información que utilizó para realizar operaciones bursátiles. (Foto: Reuters)</p>

A Piqué se le sindica como destinatario de la información que utilizó para realizar operaciones bursátiles. (Foto: Reuters)

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