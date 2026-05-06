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Hacienda pone sus fichas en las fintech: “Son parte de la respuesta al problema de crecimiento que tiene Chile”

Durante el "Chile Fintech Forum 2026", el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó el rol del ecosistema como motor de crecimiento en medio del debate en el Congreso por la ley miscelánea.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 11:07 hrs.

FinTech Hacienda Chile crecimiento José Tomás Rodríguez gobierno José Antonio Kast Proyecto de ley empleo
<p>Hacienda pone sus fichas en las fintech: “Son parte de la respuesta al problema de crecimiento que tiene Chile”</p>

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