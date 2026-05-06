Hacienda pone sus fichas en las fintech: “Son parte de la respuesta al problema de crecimiento que tiene Chile”

Durante el "Chile Fintech Forum 2026", el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, destacó el rol del ecosistema como motor de crecimiento en medio del debate en el Congreso por la ley miscelánea.

“Crecimiento económico y futuro” fue el eje de la exposición del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, en el "Chile Fintech Forum 2026" organizado por FinteChile, exposición puso al sector privado y particularmente en la industria fintech en el centro de la estrategia para recuperar el dinamismo de la economía chilena.

En línea con lo que han sostenido otras autoridades de gobierno, Rodríguez planteó que el país debe dejar la "lógica" en la que el Estado aparecería como principal motor del desarrollo, para, indicó, avanzar hacia otro modelo.

“Nosotros creemos, en contrario, que son las personas, las familias, las empresas, las fintech, quienes son el motor del desarrollo de los países, de las sociedades”, dijo.

Ley miscelánea

En esa línea y en el marco de lo que está discutiendo en el Congreso con la ley miscelánea, advirtió que la pérdida de dinamismo económico responde, entre otros factores, a mayores cargas tributarias, incertidumbre regulatoria y trabas que han afectado la inversión. En ese sentido, ejemplificó con el impuesto corporativo de 27%, por sobre el promedio de la OCDE, que se ubica en torno a 22%. Ello, a su juicio, resta competitividad al país, afecta el empleo e impacta en el bolsillo de los hogares.

La autoridad tuvo un diagnóstico tajante, ya que afirmó que, si Chile continúa con un crecimiento de 2%, el PIB per cápita recién se duplicaría en 60 años. Por el contrario, “si crecemos al ritmo que lo hacíamos entre 1994 y 2014, en esos mismos 60 años se habría multiplicado por ocho el PIB per cápita”, expuso.

Respecto del deterioro del mercado laboral, señaló que "llevamos 39 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%. Esto claramente es una emergencia económica y tenemos que hacernos cargo”.

Frente a ese escenario, el subsecretario puso énfasis en defender el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional como una vía para recuperar crecimiento, inversión y empleo. Entre sus principales ejes mencionó la facilitación y certeza regulatoria, la competitividad tributaria, el fortalecimiento del empleo formal y la contención del gasto público. En materia tributaria, destacó la propuesta de rebajar gradualmente la tasa de impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, junto con medidas transitorias de recaudación, incentivos a la repatriación de capitales y herramientas para reactivar la construcción.

Pero el foco de la exposición estuvo en las oportunidades de largo plazo para las fintech, y que fue mirado con atención entre los asistentes. El subsecretario destacó que Chile cuenta con industrias emergentes capaces de aportar una nueva base de crecimiento, entre ellas los servicios basados en conocimiento y el ecosistema fintech. “En este contexto de mirar con mucha atención las industrias nacientes y con mucho futuro, el ecosistema fintech chileno tiene un rol importantísimo”, afirmó.

Según planteó, esta industria no solo representa innovación financiera, sino también una nueva forma de exportar conocimiento, creación empleos de calidad y posicionar a Chile como un actor competitivo en materia digital. En ese marco, recordó que el país cuenta con sistemas de pago entre los más rápidos de América Latina, altos niveles de bancarización y una posición destacada en rankings de competitividad digital.

Metas

Hacia adelante, Hacienda se fijó tres metas para 2030: que el PIB crezca en torno a 4% anual; alcanzar pleno empleo, con una tasa de desocupación cercana al 6,5%; y lograr equilibrio fiscal estructural. “Que el Estado simplemente no gaste más que sus ingresos”, resumió.

El cierre estuvo dirigido especialmente al ecosistema fintech. “La industria fintech es parte de la respuesta al problema de crecimiento que tiene Chile. Son exportadores de conocimiento, son una muestra de la economía que viene hacia el futuro. Son creadores de empleos de calidad. Son embajadores de la competitividad digital chilena en el mundo”, señaló.

Y finalizó: “Desde el Ministerio de Hacienda les puedo decir con total seguridad que queremos que esta industria continúe creciendo, que queremos que esta industria se consolide, que acá tienen un aliado y que acá estamos trabajando para ello”.