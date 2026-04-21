Liderado por dos socios fundadores: el equipo de Picton que custodia los patrimonios de los ministros Barros y Mas

Son acompañados por 20 ejecutivos y analistas. En 2025, el negocio de administración de carteras de la firma anotó 105 clientes, por US$ 2.580 millones.

Entre las Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) que realizaron los ministros del gobierno de José Antonio Kast y que se liberaron a comienzos de la semana pasada, un actor financiero destacó como el principal custodio de las fortunas del gabinete: Picton.

Tanto el ministro de Defensa, Fernando Barros, como el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, contrataron los servicios de la compañía ligada a Matías Eguiguren, Gregorio Donoso, Augusto Undurraga y José Miguel Ureta, con mandatos de administración de cartera por montos de $ 10.445 millones y $ 8.858 millones, respectivamente.

Estos recursos serán gestionados por equipos de Picton liderados por socios fundadores y 20 ejecutivos de dos áreas distintas.

De esta forma, la compañía se posicionó en un segmento en que anteriormente otros actores del mercado, como LarrainVial, BICE Inversiones, BTG Pactual y Altis, habían liderado los fideicomisos en los gobiernos de Sebastián Piñera I y II.

Augusto Undurraga, socio fundador de Picton y líder de multi family office. José Miguel Ureta, socio fundador de Picton y líder del área de inversiones.

Patrimonios

Si bien los contratos de Mas y Barros se suscribieron con la administradora general de fondos (AGF) de Picton, la administración de las carteras de Barros y Mas recayó en el área de Multi Family Office (MFO), liderada por el socio fundador de Picton, Augusto Undurraga.

Creada en 2017, la división de MFO busca entregar una eficiente y personalizada administración de activos financieros a familias, fundaciones e instituciones de alto patrimonio, actuando como el family office de cada cliente.

A Undurraga le reportan tres gerentes de MFO para Chile -Sebastián Arancibia, Vicente Ariztía y Rodrigo Pérez-Cotapos-, además de cuatro analistas senior dedicados a esta línea de negocios.

El trabajo de la unidad de gestión patrimonial es acompañado por la ejecución de las inversiones, división a cargo del socio fundador de Picton, José Miguel Ureta.

En dicha área, Ureta cuenta con un equipo de 14 personas, dentro de los que se encuentran el gerente de renta fija, Paulo Tisi, y el gerente de renta variable, José Luis Vergara, ambos socios de Picton.

El negocio patrimonial

En 2025, el negocio de administración de carteras de familias, fundaciones e instituciones de Picton anotó 105 relaciones o clientes, cuyo patrimonio consolidado ascendía a US$ 2.580 millones, al cierre del dólar de aquel año, según Picton AGF.

La gestión de estos patrimonios generó ingresos por $ 6.985 millones para la firma durante el año pasado.

El negocio creció respecto a 2024, cuando anotaron 96 relaciones por US$ 1.938 millones, al cambio de la época.