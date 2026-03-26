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Luis Alberto Letelier tras su salida de la Acafi: “La industria de fondos de inversión tiene un enorme potencial que no hemos desplegado del todo”

El abogado hace un recuento de su trayectoria al mando del gremio, que ahora será liderado por la ex Ameris, María José Montero. Letelier se mantendrá como director.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Viernes 27 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Bolsa chilena Fondos de inversión gremios Cristóbal Muñoz
<p>Foto: José Montenegro</p>

Foto: José Montenegro

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