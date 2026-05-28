Wall Street habla en otro idioma: acción de Duolingo cae casi 80% en un año, pese a superar expectativas de resultados

Los actuales números la alejan de los máximos sobre US$ 500 que llegó a marcar durante el último año.

Duolingo está hablando otro idioma en Wall Street. Pese a superar las expectativas del mercado en sus resultados del primer trimestre, la acción de la compañía detrás de la aplicación de idiomas acumula una caída cercana al 80% en los últimos 12 meses, según datos del terminal de Bloomberg.

Los actuales números la alejan de los máximos sobre US$ 500 que llegó a marcar durante el último año y que hoy la tienen transando en torno a los US$ 110 por acción.

Según actores del mercado, la caída se da en medio de dudas sobre la velocidad de crecimiento de sus usuarios activos y su capacidad para monetizar una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA).

Asimismo, el castigo a la acción no vino por un deterioro de sus cifras financieras. En el primer trimestre de 2026, Duolingo reportó ingresos por US$ 292 millones, esto es, un alza de 27% interanual, y un Ebitda ajustado de US$ 83,4 millones, equivalente a un margen de 28,6%.

Según consignó Barron’s, ambos registros estuvieron por sobre las expectativas del mercado, que anticipaba ingresos por US$ 289 millones y un Ebitda ajustado de US$ 74 millones.

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Expectativas

Sin embargo, estos números no fueron suficientes para el mercado ya que la atención de los inversionistas esta puesta en las señales de desaceleración de la empresa.

Pese a que los usuarios activos diarios alcanzaron 56,5 millones (un avance de 21% interanual), se ubicó levemente por debajo de los 56,7 millones esperados por los analistas, según Barron’s.

La brecha fue más marcada en los usuarios activos mensuales, que llegaron a 137,8 millones al cierre de marzo, frente a los 145 millones que esperaba Wall Street.

A eso se sumó que para el segundo trimestre la empresa proyectó ingresos por US$ 295,5 millones y un Ebitda ajustado de US$ 71 millones, ambos por sobre las estimaciones, pero anticipó bookings por US$ 283,5 millones, lo que implica un crecimiento de 5,8%.

Según analistas de William Blair citados por Barron’s, la caída de la acción tras la entrega de resultados respondió principalmente a esa guía de bookings, ya que los inversionistas esperaban un avance de “dos dígitos bajos”.

“La proyección de reservas menor a lo esperado se debe en parte a una base de comparación exigente”, señalaron. A su juicio, la compañía está atravesando un “año de transición”, en el que está reenfocando sus productos para alinearlos más con el crecimiento de usuarios activos diarios.

Para XTB Chile, el diagnóstico apunta a que la presión sobre la acción no se explica solo por el trimestre, sino también por el cambio de expectativas que abrió la inteligencia artificial. “Duolingo, al igual que muchas empresas de software, se ha visto afectada por las expectativas y la disrupción generada por la IA”, señaló el head of research de la firma, Ignacio Mieres.

Según el analista, aunque la amplia base de usuarios es una ventaja competitiva para la compañía, el detalle de las métricas muestra señales de menor dinamismo. “Se evidencia una desaceleración en el crecimiento de los usuarios activos diarios. Además, los suscriptores de pago tampoco estarían creciendo al mismo ritmo que en periodos anteriores”, agregó.

Detrás del ajuste también hay un cambio estratégico. Duolingo está priorizando el crecimiento de usuarios y el engagement por sobre la monetización de corto plazo. El cofundador y CEO de la compañía, Luis von Ahn, explicó en una carta a los accionistas que el principal mecanismo para aumentar las bookings por usuario fue introducir pequeñas "fricciones", como mayor publicidad o más llamados a suscribirse.

Sin embargo, reconoció que esa fricción adicional podría ser parte de la razón por la cual se desaceleró el crecimiento de usuarios activos diarios.

“Creemos que una base de usuarios más grande hará de Duolingo una compañía significativamente más valiosa, por lo que estamos priorizando enseñar mejor y hacer crecer nuestra audiencia”, dijo Von Ahn en la carta a accionistas.

Así, la empresa está apostando por reducir parte de esas tácticas de monetización para mejorar la experiencia de los usuarios gratuitos y ampliar su base: La meta sigue siendo alcanzar 100 millones de usuarios activos diarios en 2028.

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Apuesta por la IA

La inteligencia artificial quedó en el centro de esa apuesta. Actualmente, la plataforma ofrece lecciones hasta nivel de competencia profesional en sus nueve idiomas más populares: inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, chino, coreano y portugués. Además, está incorporando más contenido generado con IA, más práctica oral y elementos inspirados en videojuegos, como nuevos disfraces para avatares.

Pero ahí también está una de las principales dudas. “Si bien Duolingo está buscando incorporar herramientas de IA para enfrentar este escenario, la principal duda del mercado es si logrará monetizar estas iniciativas de forma efectiva”, advirtió Mieres.