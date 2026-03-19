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¿El oro perdió su calidad de refugio? Las razones que explican su rendimiento durante el conflicto en Medio Oriente

Expertos apuntan a encarecimiento del crudo, elevación de expectativas inflacionarias, liquidez y fortalecimiento del dólar como las fundamentales.

Por: Agustín Monasterio

Publicado: Jueves 19 de marzo de 2026 a las 16:30 hrs.

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<p>¿El oro perdió su calidad de refugio? Las razones que explican su rendimiento durante el conflicto en Medio Oriente</p>

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