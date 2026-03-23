Falabella y Ripley logran capitalizar alza del consumo y anotan expansión de su negocio financiero

La mayor actividad crediticia, junto con el uso de los medios de pago como la tarjeta de crédito y débito explicaron el rendimiento.

El negocio financiero de los grandes actores del retail sigue ganando peso en los balances de estos actores. En 2025, el sector logró capturar la recuperación del consumo y exhibió un alza en sus utilidades, y en algunos casos, sobre los dos dígitos.

Según el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo, “esto refleja un cambio de lo que veníamos observando, donde los modelos integrados de retail más el crédito, están volviendo a ganar terreno respecto a la banca tradicional tanto por condiciones de mercado, como por aplicación de temas regulatorios como la entrada en vigencia de la matriz de provisiones para créditos de consumo”.

Repunte de medios de pagos en Banco Falabella

En el caso de Falabella, reportó que su banco ganó en 2025 un 25% más que en el ejercicio anterior, totalizando utilidades por más de $ 159.500 millones versus los $ 127.102 de 2024. Estas cifras estuvieron impulsadas por una mayor actividad crediticia, y el repunte en el uso de medios de pago, en línea con la recuperación del consumo.

El avance de la entidad también se vincula con la estrategia de consolidar su posición de liderazgo en medios de pago, con un crecimiento sostenido en las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito.

Según el análisis razonado de la firma, el banco digital cerró el año con colocaciones por $ 7.600 millones.

En paralelo, la tarjeta CMR de Banco Falabella se mantuvo en el primer lugar del mercado de plásticos de crédito. Al cierre de 2025, la compañía alcanzó 3.363.300 tarjetas vigentes.

Ripley y la recuperación en Perú

Otro actor relevante es Banco Ripley, entidad que al cierre de 2025 registró utilidades por $ 48.426 millones, lo que representó un incremento de 14% frente a los $ 42.094 millones del ejercicio previo.

De acuerdo con su análisis de resultados, este desempeño respondió a un aumento en la cartera bruta de colocaciones. A ello se sumó que los gastos de administración y ventas mostraron una disminución.

El mayor impulso, sin embargo, provino de las operaciones en Perú, donde las utilidades se expandieron en 1.000% durante 2025, al pasar de $ 2.650 millones en 2024 a $ 22.947 millones.

Este resultado, -según detalló la firma- se explicó en parte por el crecimiento de su cartera de colocaciones y por la expansión de su oferta de productos financieros, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos de consumo y el mayor uso de cuentas corrientes.Al cierre de 2025, la compañía mantenía 1.073.916 tarjetas de crédito en circulación, de acuerdo con lo reportado a la CMF.

Las alianzas con la banca

En contraste, el negocio de tarjetas del retail en alianza con bancos mostró un desempeño dispar durante 2025.

Líder Bci reportó pérdidas por $ 6.549 millones. No obstante, frente a 2024 evidenció una mejora, con una variación de 70%. En tanto, el número de tarjetas de crédito creció 1,07%, alcanzando 552.097 plásticos en circulación.

Por su parte, el negocio de Cencosud Scotiabank (CAT), acumuló pérdidas por $ 56.414 millones al cierre del ejercicio, lo que implica una caída interanual de 80% frente a las utilidades por $ 31.809 millones registradas en 2024. Este deterioro responde a la aplicación de estándares de provisiones definidos por la matriz, así como a mayores exigencias regulatorias.

De acuerdo con cifras de la CMF, Cencosud Scotiabank mantiene 1.935.248 tarjetas al cierre de 2025.

Cabe recordar que en febrero del presente año, en el marco del conference call con analistas, la firma canadiense comunicó que “Cencosud no es un activo estratégico (no core) y aseguraron que “es la última pieza de nuestra presencia que estamos trabajando para desinvertir y salir de ella. Somos optimistas respecto a ese proceso”.