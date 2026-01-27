Más allá de Latam y Falabella, las otras empresas en que las AFP buscan directores

Entre el listado de compañías para las cuales están levantando candidatos figuran Parque Arauco, Santander y SMU, entre otras.

Como es tradición todos los años por esta fecha, las AFP concentran una parte de su agenda en un proceso clave para la industria: la búsqueda de directores de empresas.

De la mano del trabajo de una firma especializada de headhunting -en este caso C Group- las administradoras delinean el pool de candidatos que serán sus cartas clave de cara a las juntas de accionistas de sociedades anónimas abiertas, las que parten a fines de marzo y se concentran durante abril.

Para proponer a sus candidatos en compañías donde corresponde una renovación total o parcial de la mesa y en que los fondos de pensiones tienen una posición accionaria que les permite ostentar una silla en la mesa, la industria elabora perfiles de directores y levantan los nombres más idóneos para proponerlos en las asambleas de las firmas.

Según pudo recabar DF, son una serie de empresas relevantes donde las AFP preparan las listas para instalar a sus mejores exponentes en las mesas directivas.

Un aspecto clave para las AFP a la hora de elegir sus cartas en las distintas empresas es la trayectoria. En específico, valoran personas que cuenten con experiencia en directorios o también a profesionales que se hayan desempeñado como gerentes generales.

Entre las compañías figuran Latam Airlines, Falabella, Parque Arauco, Santander, Itaú, Concha y Toro, SMU, Watts y Salmones Camanchaca.

Fuentes cercanas a la industria aseguraron que puede haber algunos ajustes, ya que podrían entrar otras firmas dependiendo del porcentaje que ostenten los fondos de pensiones más cerca de la fecha de las juntas.

Un aspecto clave para las AFP a la hora de elegir sus cartas en las distintas empresas es la trayectoria. En específico, valoran personas con experiencia en la relación con directorios, ya sea como parte de mesas directivas o que hayan sido gerentes generales de empresas.

La temporada de juntas 2026 vendrá con novedades en cuanto a los espacios que logren conseguir las AFP. Por ejemplo, la renovación de directorio de Latam Airlines será una de las más esperadas por el mercado y también para las administradoras.

Mientras la compañía pasa por un buen momento financiero, también ha enfrentado una serie de cambios en su propiedad, lo que en el último tiempo ha estado marcado por las ventas de los accionistas exacreedores Strategic Value Partners (SVP) y Sixth Street Partners.

Despegue seguro en Latam

Las AFP eran un pasajero frecuente de Latam, aunque antes de la pandemia prácticamente dejaron de volar con la aerolínea.

Antes de que partiera la situación que derivó en una seria afectación de la industria de viajes producto del confinamiento, las administradoras redujeron considerablemente su participación en la firma, hasta poco más del 1% al cierre de 2020.

Sin embargo, en 2025 han tenido un despegue estelar en su apuesta por la aerolínea. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, al cierre de 2024 eran dueñas del 7,15% de la propiedad de la compañía, mientras que al cierre de 2025 elevaron su participación hasta el 19,41%.

Con ello, la inversión de las administradoras en Latam Airlines hoy llega a US$ 3.158,57 millones. La firma representa el 1,32% del total de los fondos administrados por las AFP, seguida de las inversiones de las administradoras en otra de sus favoritas: SQM-B (1,02%).

Compras en Falabella y SMU

Junto con Latam, Falabella es otra de las grandes compañías que tiene elección en su próxima junta, cuando el retailer celebrará su primera asamblea ordinaria sin la vigencia del antiguo pacto controlador, que expiró a mediados del año pasado.

En la antesala de esa instancia, han habido movimientos de ventas de acciones en la propiedad de la firma.

¿Quiénes han comprado? Corporativos y AFP, que buscarían tener los títulos suficientes para elegir a un miembro de la mesa o, como alternativa, aliarse con algún fondo.

Otra empresa ligada al consumo donde las administradoras también han aprovechado las ventas de acciones para ganar terreno en la propiedad es en SMU.

Si al cierre de 2024 las AFP ostentaban el 14,85% de la propiedad de la compañía, al término del año pasado ya eran dueñas del 26,83%.

En la última junta de accionistas en que hubo elección de directorio se escogieron nueve integrantes en la mesa, donde las AFP se quedaron con dos sillas: ocupadas por el exCEO de Banmédica Alejandro Danús y del exgerente general corporativo de Sodimac, Enrique Gundermann.

Y en ese entonces, lograron dos representantes con un porcentaje muy menor al que ostentan hoy.

Junto con ese cambio importante en las posiciones accionarias, a fines de mayo de este año, Southern Cross salió de SMU tras subastar el 11% de las acciones de la compañía.

El último tiempo, el empresario y controlador de SMU, Álvaro Saieh, realizó una serie de venta de acciones, la que concluyó recientemente con la última operación sujeta al sistema de mandatos para el servicio regular de sus pasivos corporativos.